بلديتا البيضان وأجدابيا ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي يتفقون على دعم القطاع الخاص

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 02 فبراير 2019, 04:57 مساء
فوزية الفرجاني مع عميدي انتلات البيضان وأجدابيا. (الإنترنت)

قال المركز الإعلامي لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين، اليوم السبت، إن المجلس اتفق مع بلديتي البيضان وأجدابيا على دعم القطاع الخاص للمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل المشاريع من أجل الاقتصاد الوطني لتوفير الخدمات للمواطنين في عدة قطاعات.

وأضاف المركز الإعلامي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» أن رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فوزية الفرجاني، بحثت صباح اليوم مع عميدي بلديتي إنتلات البيضان المهندس توفيق مرزوق الهرام، وأجدابيا المهندس حافظ جبريل القابسي.

وأوضح أن الاجتماع جرت خلاله مناقشة كيفية دعم القطاع الخاص والمساهمة في التنمية المكانية وتذليل الصعوبات في البلديات التي تعيق تقديم الخدمات وتدعيم الاقتصاد وحل المختنقات التي تواجه البلديات، وفتح آفاق التعاون بين البلديتين ومجلس أصحاب العمال لدعم الاستثمار والمشاريع الخدمية والإنتاجية.

وأكد المركز الإعلامي أن رئيسة مجلس أصحاب الأعمال اتفقت مع عميدي أجدابيا وإنتلات البيضان على القيام بزيارات ميدانية للبلديتين ولقاء المختصين بكافة القطاعات المستهدفة ومتابعة الواقع عمليًّا وبحث المواقع والمشاريع المستهدفة للاستثمار والتنفيذ وتدريب الشباب وتشغيله في قطاعات عديدة تعتمد على التمويل الذاتي وتنمية واستثمار الموارد المتوافرة بهذه البلديات بما يعود بالفائدة والصالح العام وخدمة الوطن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عميدي أجدابيا وإنتلات البيضان عبرا خلال اللقاء عن تقديرهما وامتنانهما لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين، فرع بنغازي على تجاوبه وتعاونه من أجل الاقتصاد الوطني.

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