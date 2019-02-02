السوق الموازية: العملات الدولية تتراجع أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 04:10 مساء

تراجعت اسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، اليوم السبت، مقابل ما سجلته نهاية الأسبوع أول من أمس.

فقد انخفض الدولار الأميركي إلى 4.345 دينار اليوم بفارق نصف قرش عما سجله الخميس الماضي (4.35 الماضي). 

كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.96 دينار بفارق قرش واحد مقابل 4.97 دينار، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي نزل إلى 5.56 دينار مقابل 5.54 دينار.

وفي الوقت الذي استقر فيه سعر الليرة التركية عند 0.84 دينار، تراجع الدينار التونسي اليوم إلى 1.4 دينار مقابل 1.42 دينار الخميس.

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