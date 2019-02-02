«الرقابة الإدارية» توقف وزيرًا بالحكومة الموقتة للتحقيق في مخالفات

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 02 فبراير 2019, 03:14 مساء
عبد السلام الحاسي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية وزير الحكم المحلي في الحكومة الموقتة محمد الفاروق عبد السلام بوبكر، لمدة ثلاثة أشهر للتحقيق معه، على خلفية تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية بشأن تعاقدات وتكليفات بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في قرار رئيس الهيئة عبد السلام الحاسي، إذ نصت مادته الأولى على أن «يوقف عن العمل لمصلحة التحقيق السيد/ محمد الفاروق عبد السلام بوبكر بصفته وزير الحكم المحلي لمدة 3 أشهر وذلك لارتكابه العديد من المخالفات والتجاوزات الواردة في القضايا أرقام (36 لسنة 2016، و66 لسنة 2016، و97 لسنة 2918». 

وطالب القرار الذي صدر الخميس الماضي تحت رقم 20 لسنة 2019، في مادته الثانية الجهات المختصة بالتنفيذ والعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

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