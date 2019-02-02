«الرقابة الإدارية» تسلم مخالفات «الحكومة الموقتة» إلى مجلس النواب

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تقرير الهيئة عن مخالفات الحكومة الموقتة. (الإنترنت)

كشفت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة سجلت مخالفات على الحكومة الموقتة، تمثلت في عدم إعدادها خطة عمل شاملة لسنة 2017، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة حيال ما ورد من ملاحظات في تقرير الهيئة لسنة 2016، والاستمرار في تكليف الوكلاء في تسيير أغلب الوزارات وتفويضهم بصلاحيات الوزراء بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وقالت مصادر تحدثت إلى «بوابة الوسط»، إن التقرير الذي سلمه رئيس الهيئة عبد السلام الحاسي منذ أسبوعين إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رصد أوجه القصور الإداري لدى مجلس الوزراء، منها انفراد رئيس الحكومة الموقتة بإصدار العديد من القرارات التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء، فضلا عن تجديد ندب موظفين دون الرجوع إلى جهات أعمالهم الأصلية، والاعتماد على موافقات صادرة في السابق، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 146 من قانون 12 لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل.



وأشارت المصادر إلى أن من بين التجاوزات التي رصدتها الهيئة على أعمال مجلس الوزراء، تمثلت في عدم تفعيل لجنة شؤون الموظفين المختصة بدراسة الطلبات المتعلقة بالأمور الوظيفية من النقل والتعيين وتسوية أوضاع الموظفين بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2010، وعدم الشفافية في التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال عدم إحالة نسخ من محاضر اجتماعات مجلس الوزراء والقرارت الصادرة ابتداء من القرار رقم 100 إلى القرار رقم 244، والقرارات الصادرة عن رئيس المجلس ذات الأرقام «23/24/29/38//39/49/47/48» لسنة 2017 بالمخالفة للمادة 50 من القانون رقم 20 لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة.