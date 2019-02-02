رئيس لجنة احتياجات المرافق الصحية بالجنوب يُشِيد بعمل العناصر النسائية في مستشفى إدري العام

رئيس لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب خلال زيارته إدري العام. (صورة من صحة الوفاق)

أشاد رئيس اللجنة المشكلة لتحديد احتياجات المرافق الصحية الواقعة في مدن ومناطق الجنوب الطاهر عبد العزيز سليمان، بالتزام العناصر الطبية وخصوصًا النسائية من عناصر تمريض وقبالة بالعمل طيلة الـ24 ساعة داخل مستشفى «إدري العام».

وقال رئيس اللجنة المشكلة، إن العاملين داخل المستشفى قدموا «نموذجاً مشرفًا في التفاني والعطاء، من خلال حرصهم على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون أي انقطاع».

وأكدت اللجنة التي زارت 15 مرفقًا صحيًا داخل بلدية وادي الشاطئ يوم الأربعاء الماضي على سير العمل داخل المستشفى بشكل «جيد»، وفقًا لما جاء في تقييمها.

وشملت زيارة اللجنة كلًا من المركز الصحي قيرة، مستشفى براك العام، مركز الرعاية الصحية الأولية الشاطئ، مجمع عيادات براك ، المركز الصحي زلواز، المركز الصحي الزوية، مستشفى ققم العام، المركز الصحي محروقة، المركز الصحي القرضة، المركز الصحي تاروت، المركز الصحي برقن، مستشفى برقن العام، مستشفى و نزريك القروي، مستشفى ادري العام إلى جانب مخازن الأدوية التابعة لإدارة الخدمات الصحية الشاطئ.

يذكر أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 33 لسنة 2019 بدأت منذ يوم الأربعاء بزيارة عدد من المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية للاطلاع على سير العمل داخلها وتحديد احتياجاتها الفعلية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من مدير إدارة المشروعات محمد العزومي ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم بن عفان ورئيس لجنة الشراء العاجل بالمجلس الرئاسي عبد الرحمن عمير.

رئيس لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب خلال زيارته إدري العام. (صورة من صحة الوفاق)

رئيس لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب خلال زيارته إدري العام. (صورة من صحة الوفاق)

رئيس لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب خلال زيارته إدري العام. (صورة من صحة الوفاق)

رئيس لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب خلال زيارته إدري العام. (صورة من صحة الوفاق)

رئيس لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب خلال زيارته إدري العام. (صورة من صحة الوفاق)