أبو الغيط وسلامة يتفقان على تشجيع الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي يزور حالياً القاهرة، سبل حل الأزمة الليبية ومرافقة الليبيين للتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد، تُفضي إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي، في بيان صادر عنه اليوم، إن «أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على تجاوز خلافاتها والتوافق على الخطوات والإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المتبقية، وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية، ويفضي إلي توحيد مؤسساتها وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها».

وأوضح الناطق أن أبو الغيط أعاد تأكيد ضرورة التوصل إلى «حل جذري وشامل ودائم لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتمثل تهديداً لسلامة وسيادة الدولة الليبية، والذي للتقدم في المسار السياسي وتثبيت أركان الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء البلاد وضمان الاتمام الناجح للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة».