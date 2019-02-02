السفير الإيطالي الجديد: واثق في قدرة ليبيا على تعزيز السلام والعدالة

السفير الإإيطالي الجديد لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي، عن ثقته في أن «تتمكن ليبيا من إحلال السلام والعدل والازدهار في البلاد».

وأضاف السفير الجديد الذي كان قد شغل المنصب ذاته بين عامي 2011 و2015: أعود إلى هذه الأرض التي تعاني والرائعة بعاطفة كبيرة (..) كلي ثقة بالتمكن من التأكيد التدريجي للسلام والعدل والازدهار» في البلاد، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وفي معرض تهنئتها للسفير بُوتشينو غريمالدي بـ«التوفيق في عمله»، أعلنت وزارة الخارجية في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجمعة، تعيين السفير، الذي بعد أن حظي بالرضا والقبول من الحكومة المعنية، فقد وافق مجلس الوزراء على تعيينه.

يذكر أن بوتشينو غريمالدي من مواليد نابولي (جنوب) عام 1961، وبعد حصوله على شهادة في القانون من جامعة فيديريكو الثاني في نابولي عام 1984، وممارسة الشرعية للوظيفة، انخرط عام 1988 في السلك الدبلوماسي وبدأ مسيرته المهنية في وزارة الشؤون الخارجية، مشاركاً في الاستراتيجية الوليدة الهادفة لدعم نشط للشركات الإيطالية في الخارج.

وقد شغل منذ يونيو 1991 منصب السفيرة الإيطالي في بيروت، كما كان ممثلا دائماً لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. إضافة الى توليه مسؤولية العلاقات مع دول وسط وشرق أوروبا، ودول الاتحاد السوفييتي السابق.

وكان وزير الخارجية الإيطالي انزو ميلانيزي، قال في منتصف سبتمبر الماضي، إن السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني قرر بمحض إرادته عدم العودة إلى طرابلس، فيما قالت جريدة «لاستامبا» الإيطالية، إنه جار البحث عن سفير جديد.



وأضاف ميلانيزي في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، أن السفير لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، سيبقى في روما بسبب ما يثير حضوره في طرابلس من «سوء تفاهم».

وأوضح الوزير أن المؤتمر الدولي حول ليبيا التي تنظمه إيطاليا في النصف الأول من شهر نوفمبر سيعقد في صقلية.

وقالت صحيفة (لاستامبا) إن إيطاليا ترى أن عدم عودة سفيرها سببه دوافع أمنية، لكن المراقبين يرون أنه على خلاف مع فرنسا والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ومجلس النواب، وأنه جار البحث عن سفير جديد.