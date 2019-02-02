الأرصاد تحذر من طقس الأيام الثلاثة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 01:00 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من حدوث تقلبات جوية على مناطق شمال غرب ليبيا (رأس جدير حتى سرت - سهل جفارة - مناطق جبل نفوسة) مصحوبة  بسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون الأمطار غزيرة خاصة يومي الإثنين والثلاثاء على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرَد  واحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار المركز الوطني، إلى نشاط في الرياح التي قد تتجاوز سرعتها (70)كم/س يؤثر على الرؤية الأفقية، مع اضطراب للبحر، فيما يصل ارتفاع الموج بين (3-4) أمتار، 

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