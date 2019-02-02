حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 10:49 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا عن معدلها الطبيعى على أغلب المناطق بينما تسجل انخفاضًا بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربى وتشمل يوم الإثنين مناطق الجنوب الغربى وبعض مناطق الشمال الشرقى.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء فليلة السحب تتكاثر يوم الإثنين مع فرصة سقوط أمطار والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحــرارة القصوى بين ( 23 – 28 ) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد ويكون ملحوظًا يوم الإثنين.
 
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الخليج وسهل بنغازى وتشمل يوم الغد باقى المناطق مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحـرارة القصـوى تتــراوح مابين  ( 23 – 27 ) مْ وما بين (17-22) مْ على الجبل الاخضر .

الجفرة - سبها- غـات- غدامس-الحمادة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26- 29) مْ وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأحد والإثنين على جنوب الكفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (24- 27) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا

المدينة

درجة الحرارة     الصغرى

(م)اليوم

درجة الحرارة     العظمي (م)اليوم

 

                              طقس اليوم

درجة الحرارة     الصغرى (م) غدا

درجة الحرارة العظمي  (م) غدا

طقس يوم الغد

زوارة

12

26

رياح نشطة وأتربة مثارة

11

20

صافية إلى قليلة السحب

طرابلس

13

26

رياح نشطة وأتربة مثارة

11

20

صافية إلى قليلة السحب

العزيزية

11

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

10

21

صافية إلى قليلة السحب

الزاوية

13

26

رياح نشطة وأتربة مثارة

11

20

صافية إلى قليلة السحب

الخمس

14

26

رياح نشطة وأتربة مثارة

12

19

صافية إلى قليلة السحب

مصراتة

14

26

رياح نشطة وأتربة مثارة

12

19

صافية إلى قليلة السحب

سرت

14

28

رياح نشطة وأتربة مثارة

13

20

صافية إلى قليلة السحب

نالوت

10

24

رياح نشطة وأتربة مثارة

08

15

صافية إلى قليلة السحب

يفرن

09

23

رياح نشطة وأتربة مثارة

08

15

صافية إلى قليلة السحب

غريان

10

25

رياح نشطة وأتربة مثارة

10

18

صافية إلى قليلة السحب

ترهونة

10

26

رياح نشطة وأتربة مثارة

11

19

صافية إلى قليلة السحب

بني وليد

11

26

رياح نشطة وأتربة مثارة

11

19

صافية إلى قليلة السحب

مزدة

09

25

رياح نشطة وأتربة مثارة

09

17

صافية إلى قليلة السحب

ابونجيم

12

28

رياح نشطة وأتربة مثارة

12

22

صافية إلى قليلة السحب

القريات

12

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

11

19

صافية إلى قليلة السحب

هون

11

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

11

23

صافية إلى قليلة السحب

غدامس

11

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

09

17

صافية إلى قليلة السحب

أوبارى

11

27

صافية إلى قليلة السحب

12

26

صافية إلى قليلة السحب

سبها

11

27

صافية إلى قليلة السحب

12

26

صافية إلى قليلة السحب

مرزق

11

27

صافية إلى قليلة السحب

12

26

صافية إلى قليلة السحب

القطرون

11

27

صافية إلى قليلة السحب

12

26

صافية إلى قليلة السحب

غات

12

28

صافية إلى قليلة السحب

13

26

صافية إلى قليلة السحب

رأس لأنوف

14

26

رياح نشطة وأتربة مثارة

13

20

رياح نشطة وأتربة مثارة

البريقة

14

26

رياح نشطة وأتربة مثارة

14

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

أجدابيا

12

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

15

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

بنغازي

14

24

رياح نشطة وأتربة مثارة

15

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

مرج

12

18

صافية إلى قليلة السحب

12

19

رياح نشطة وأتربة مثارة

البيضاء

10

17

صافية إلى قليلة السحب

11

18

رياح نشطة وأتربة مثارة

شحات

11

18

صافية إلى قليلة السحب

12

19

رياح نشطة وأتربة مثارة

درنة

12

22

صافية إلى قليلة السحب

13

22

رياح نشطة وأتربة مثارة

طبرق

12

24

صافية إلى قليلة السحب

12

24

رياح نشطة وأتربة مثارة

جالو

12

26

السماء صافية

12

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

الجغبوب

11

26

السماء صافية

12

27

رياح نشطة وأتربة مثارة

السرير

11

27

السماء صافية

13

28

صافية إلى ظهور بعض السحب

تازربو

11

28

السماء صافية

13

29

صافية إلى ظهور بعض السحب

الكفرة

11

27

السماء صافية

13

28

صافية إلى ظهور بعض السحب

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