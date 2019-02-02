حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا عن معدلها الطبيعى على أغلب المناطق بينما تسجل انخفاضًا بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربى وتشمل يوم الإثنين مناطق الجنوب الغربى وبعض مناطق الشمال الشرقى.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء فليلة السحب تتكاثر يوم الإثنين مع فرصة سقوط أمطار والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحــرارة القصوى بين ( 23 – 28 ) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد ويكون ملحوظًا يوم الإثنين.



الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الخليج وسهل بنغازى وتشمل يوم الغد باقى المناطق مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحـرارة القصـوى تتــراوح مابين ( 23 – 27 ) مْ وما بين (17-22) مْ على الجبل الاخضر .

الجفرة - سبها- غـات- غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26- 29) مْ وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأحد والإثنين على جنوب الكفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (24- 27) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا