اللواء «73 مشاة»: هدوء حذر في غدوة.. والجيش يرصد المطلوبين بمدن ومناطق الجنوب

قال مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، إن بلدة غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها، تشهد هدوءًا حذرًا، بعد مواجهات عنيفة بين قوات الكتيبة 128 مشاة و«قوات مرتزقة تشادية».

وتوقع الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، اندلاع الاشتباكات في أي لحظة، خصوصًا بعد رصد تحركات لآليات من الشركة الصينية بمنطقة أم الآرانب، لافتًا إلى أن القوات المسلحة مستعدة للتقدم وفي انتظار صدور الأوامر والتعليمات، للتصدي لأي هجوم محتمل على مواقعها.

وأضاف الخرطوش، أن القوات المسلحة ترصد كافة المطلوبين بمدن ومناطق الجنوب سواء التابعين للتنظيمات الإرهابية أو الجماعات المارقة والخارجة عن القانون والمجموعات المسلحة غير الليبية.

وكان الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، قال في بيان مقتضب على «فيسبوك» صباح الجمعة حول أحداث سبها: «القوات المسلحة تلقن قوات المرتزقة التشادية التي تساندها فلول الجضران والإرهابيون الهاربون من بنغازي درسًا في فنون القتال وتلحق بها خسائر كبيرة في منطقة غدوة. وتودع ثلاثة شهداء من أبطالها الشجعان».

وكانت الكتيبة 128 مشاة أعلنت سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر اليوم الجمعة، قادها من جانب الجيش الرائد حسن معتوق الزادمة.