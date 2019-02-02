«الصحة العالمية» تمنح مستشفى أطفال بنغازي ست حاضنات وجهاز تنفس صناعي

قدمت منظمة الصحة العالمية ست حاضنات وجهاز تنفس صناعي إلى مستشفى بنغازي للأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية (مكتب ليبيا)، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الجمعة، إن نائبة المعبوث الأممي إلى ليبيا ومنسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور جعفر حسين وعمدة مدينة بنغازي المهندس الصقر عمران، حضروا تسليم المساعدات الطبية.

وأكدت المنظمة، أن هناك حاجة إلى معدات إنقاذ الحياة في هذا المستشفى الذي هو مستشفى الأطفال الوحيد في الشرق كله وجنوب شرق البلاد.

ونظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، ورشة عمل تدريبية مدتها أسبوع واحد حول الصحة العقلية في إطار الممارسة الأسرية التي تجري في تونس من 28 يناير وحتى 1 فبراير 2019.

وتهدف الورشة إلى توفير إرشادات ومعارف ومهارات إضافية حول الصحة العقلية في الرعاية الأولية، بما يتماشى مع التوجيهات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية في برنامج تقليص الفراغ بالصحة العقلية (mhGAP)، كما تهدف إلى توفير إرشادات واضحة حول العناصر المشتركة لرعاية الصحة العقلية بما في ذلك إحالة الحالات المعقدة.