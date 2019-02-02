ليبيا تستهدف إنتاج 1.6 مليون برميل نفط يوميًا

قال رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو، إن المؤسسة الوطنية للنفط تستهدف إنتاج 1.6 مليون برميل يوميا من النفط بحلول نهاية العام الجاري.

وبحساب كمية الإنتاج المستهدفة مع متوسط سعر 55 دولارا للبرميل، حسب تقديرات بنك الاستثمار الدولي «جيه بي مورغان»، فإن تقديرات إجمالي قيمة إنتاج النفط يوميا تصل إلى نحو 88 مليون دولار.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قال في 6 يناير الجاري إن المؤسسة حققت خلال العام 2018 «أعلى إيرادات على مدار الخمس السنوات الماضية»، حيث «سجلت متوسط إنتاج يومي بلغ 1.107 مليون برميل وإيرادات نفطية بقيمة 24.4 مليار دولار في العام 2018».

«عمليات التطوير تشمل أنشطة التكرير والتوزيع وخطة لإنتاج أكثر من مليوني برميل يوميا في 2020».

لكن ليبيا تنتج حاليا نحو مليون برميل نفط يوميا، وتستهدف زيادة إنتاجها إلى 1.6 مليون برميل بنهاية العام بعد تخطي التحديات التقنية والأمنية، حسب تصريح بسيبسو، في مقابلة مع مؤسسة «إس آند بي جلوبال بلاتس» على هامش المنتدى السابع والثلاثين الذي أطلقه مركز التعاون الياباني للبترول.

ونوه بسيبسو في المقابلة، التي نشرت الإثنين، إلى أن عمليات التطوير والتحسين المخططة تستهدف المرحلة الأدنى من صناعة النفط والغاز وهي عمليات التكرير والتوزيع»، وتابع: «لدينا خطة للوصول إلى أكثر من مليوني برميل نفط يوميا بحلول العام 2020»، لكنه أشار إلى وجود تحديات على الصعيد التقني، والحاجة إلى مزيد الاستثمار لتحديث النظام القديم، كما أشار إلى تحديات أخرى على الصعيد الأمني.

كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال في نوفمبر الماضي إن ليبيا تحتاج إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات لإحياء قطاع إنتاج الطاقة، من بينها 40 مليار دولار سوف تستخدم لرفع طاقة التكرير إلى نحو مليون برميل يوميا من النفط، فيما تستخدم الــ 20 مليار على مدار السنوات الخمس المقبلة في تطوير البنى التحتية.

الأمر الذي أوضحه صنع الله الذي كان يتحدث في مقابلة مع جريدة «ذا ناشونال» الإماراتية، قائلا: «هناك حاجة على مدار السنوات الخمس إلى 20 مليار دولار في مرحلة صناعة المنبع، وبالنسبة لصناعة المصب فيتعين علينا التحقق من صحة دراسة شركة (وود غروب).وبالتالي، سيكون إجمالي ما نحتاجه 60 مليار دولار».

يشار إلى أن هناك محادثات مع شركة «وود غروب» البريطانية لخدمات الطاقة لإعداد دراسة حول إصلاح أصول تكرير النفط الخاصة بالدولة، إضافة إلى خطط لإنشاء محطات تكرير وبتروكيماويات متكاملة، حسب ما قاله صنع الله لـ جريدة «ذا ناشونال».

ووفق توقعات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فإن «إنتاج ليبيا بحلول العام 2022 سيفوق المليوني برميل يوميا من النفط، وثلاثة ملايين قدم مكعبة من الغاز، لذلك نحتاج إلى إجمالي 20 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، وهذا (الاستثمار) سيساعد في زيادة الإنتاج». كما ستوجه تلك الاستثمارات «إلى إعادة تأهيل حقول النفط، خاصة تلك المدمرة، التي تسببت في اقتطاع نحو 150 ألف برميل من إنتاج ليبيا اليومي من النفط».