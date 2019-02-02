عودة تدفق النفط إلى ميناء رأس لانوف بعد إصلاح تسريب بخط «36 آمال»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 09:40 صباحا
فنيون يصلحون تسريب الخط. (الهروج للعمليات النفطية)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، أن فرق النقل وصيانة الخطوط تمكنت الجمعة من السيطرة على تسرب بخط نقل الخام 36 آمال رأس لانوف.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها، عودة تدفق الخام من الحقول إلى ميناء رأس لانوف بصورة طبيعية.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط سجلت متوسط إنتاج يوميًا بلغ 1.107 مليون برميلا وإيرادات نفطية بقيمة 24.4  مليار دولار أميركي في عام 2018، محققة بذلك أعلى إيرادات منذ خمس سنوات، حيث تقدر قيمة الزيادة بحوالي 78% مقارنة بالعام الماضي. 

وقدم رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، البيانات المالية لعام 2018 وخطط الشركات التابعة للمؤسسة لعام 2019، خلال مؤتمر صحفي عقد في بنغازي يوم الأحد 6 يناير 2019، بعد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية بين مجلس إدارة المؤسسة وشركات القطاع، والتي استمرت لمدة أسبوعين.

وقال صنع الله: «تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق أعلى مستويات إنتاج وأعلى إيرادات منذ عام 2013. ولكن لم يكن ذلك بالأمر الهين.  (..) نجحنا في الحفاظ على وحدتنا وإبعاد الخلافات السياسية ومحاولات التقسيم والتخريب ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء».

المعدات المستخدمة في إصلاح التسريب. (الهروج للعمليات النفطية)
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