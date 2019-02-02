عبد الجليل يناقش مع وفد من الزاوية الكبرى الصعوبات أمام سير العملية التعليمية بالمنطقة

وزير تعليم الوفاق يلتقي وفداً من منطقة الزاوية الكبرى. (صورة من تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، مع وفد من منطقة الزاوية الكبرى، أبرز المشاكل و الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العام والعالي بالمنطقة، لاسيما فيما يتعلق باحتياجات المدارس لأعمال صيانة مختلفة (خفيفة وعاجلة) وتوفير الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية اللازمة، بإلاضافة إلى حاجة المنطقة إلى استكمال بعض مشاريع الإنشاءات التعليمية المتوقفة وتسوية الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية و فروعها.

وتناول اللقاء الذي عقد الخميس، بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بطرابلس وضم مراقبي التعليم ببلديات الزاوية الكبرى: (المركز، الجنوب، الغرب) وعضو المجلس البلدي الزاوية المركز ومدير مكتب مشروعات مصلحة المرافق التعليمية بمنطقة الزاوية ووكيل الشؤون العلمية وعميدي كليتي التقنية الطبية والصحة العامة بجامعة الزاوية ومدير إدارة التخطيط والمسؤول المالي بالجامعة، بالإضافة إلى عدد من مديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب بالوزارة.

كما تناول سبل معالجة مشكلة الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، من خلال إنشاء مدارس جديدة أو استكمال بعض المشاريع التعليمية المتوقفة التي تصل فيها نسب الإنجاز إلى مراحل متقدمة أو عن طريق توفير فصول دراسية متنقلة والذي وصفه الجميع بالحل الآني للمشكلة.

من جهته، أوضح وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، أن منطقة الزاوية الكبرى تُعد من إحدى المناطق التي شهدت تعثراً ملحوظاً على مستوى تنفيذ أعمال الصيانة للمؤسسات التعليمية خلال العام الدراسي الماضي 2017-2018م، بسبب عزوف أدوات التنفيذ وعدم اختيار الأدوات التنفيذية الجيدة والقادرة، داعيا المجالس البلدية بالمنطقة إلى ضرورة التعاون في اختيار أدوات التنفيذ المناسبة والقادرة على الإنجاز، أهمها مصلحة المنطقة وأبناؤها لا المصلحة المادية، وحثهم على الاهتمام والمشاركة في متابعة مشاريع صيانة المؤسسات التعليمة والوقوف على بعض احتياجاتها.

وأعطى الوزير تعليماته لمصلحة المرافق التعليمية بشأن المباشرة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة ووضع الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي يواجهها قطاع التعليم بمنطقة الزاوية الكبري وتحديداً فيما يندرج تحت اختصاصات و مهام عمل المصلحة.

و حول مستقبل قطاع التعليم والتحديات التي يواجهها، أكد وزير التعليم: «ماضون رغم كل الظروف في معالجة كل المختنقات التي يعانيها القطاع وسنرسم له مستقبلًا زاهرًا وسيشهد عما قريب نقلة نوعية على مختلف المستويات».

وزير تعليم الوفاق يلتقي وفداً من منطقة الزاوية الكبرى. (صورة من تعليم الوفاق)