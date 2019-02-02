مصرع مواطن في حادث مروري مروع غرب البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 08:04 صباحا
سيارة المواطن التي وقع بها الحادث المروري غرب البريقة - الإنترنت

لقي مواطن مصرعه، جراء حادث مروري مروع بالطريق العام غرب منطقة البريقة (المرسى).

وقال رئيس وحدة المرور والتراخيص بالبريقة، الرائد الصالحين المقريف، لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن المواطن محمد علي مختار ارويحه (70 عامًا)؛ أحد سُكان مدينة سرت نقل جثمانه إلى مستشفى البريقة (المرسى) لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حياله، لافتًا إلى أن الحادث نتج عنه انقلاب السيارة وتدميرها.

وأضاف: «رغم قلة الإمكانيات بوحدة مرور وتراخيص البريقة تمت إزالة جميع العوائق من الطريق العام نتيجة الحادث المروع».

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذه الطرق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسية والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.

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