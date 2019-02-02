بالصور: الحكومة الموقتة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الشرطة القضائية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 02 فبراير 2019, 02:40 صباحا

احتفلت وزارة العدل بالحكومة الموقتة بتخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية بمعهد تدريب الشرطة في منطقة قرنادة جنوب البيضاء، وهي الأولى منذ 7 سنوات.

وتأتي هذه الدفعة لتعزيز قدرات هذا الجهاز التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة لتقوم بتأمين وحماية الهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وحضر مراسم الاحتفال بتخريج المئات من منتسبي جهاز الشرطة القضائية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات  ورئيس الحكومة الموقتة المكلف عبدالرحمن الأحيرش، و وزير العدل المستشار محمود النوري، وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

كما حضر الحفل وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب وعدد من أولياء أمور الطلبة الخريجين.

وكرم الوزراء الأوائل العشرة على الدفعة، مؤكدين أن هذه الدفعات تأتي تتويجا لجهود الحكومة الموقتة في بناء المؤسسة الأمنية والشرطية على وجه الخصوص، ومؤسسات الدولة على وجه العموم.

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