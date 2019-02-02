مصدر طبي: نقل 20 مصاب من جرحى اشتباكات جنوب سبها إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 02 فبراير 2019, 01:35 صباحا

أكدت إدارة الخدمات الصحية سبها، نقل 20 مصاب من جرحى الاشتباكات التي جرت بمنطقة غدوة 60 كلم جنوب مدينة سبها.

وقال مهدي فاضل الشريف من إدارة الخدمات الصحية سبها لـ«بوابة الوسط»ليل الجمعة «جرى نقل مجموعة من جرحى الإشتباكات بمنطقة غذوة إلى مدينة بنغازي ويقدر عددهم حوالي 20 جريح».

وأضاف: «جرى توفير طائرة خاصة لنقلهم وتمت الإستعانة بكافة سيارات إسعاف المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات لنلقهم إلى المطار وتم توجيه مجموعة إلى منطقة غذوة للتواجد بالقرب من قوات الجيش الوطني».

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، نبأ استشهاد 3 من جنود الجيش في المواجهات التي اندلعت فجر اليوم، وشهدتها غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها، بين قوات الكتيبة 128 مشاة و«قوات مرتزقة تشادية».

يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، قال في بيان مقتضب على «فيسبوك» صباح الجمعة حول أحداث سبها: «القوات المسلحة تلقن قوات المرتزقة التشادية التي تساندها فلول الجضران والإرهابيين الهاربين من بنغازي درسًا في فنون القتال وتلحق بها خسائر كبيرة في منطقة غدوة. وتودع ثلاثة شهداء من أبطالها الشجعان».

وكانت الكتيبة 128 مشاة أعلنت سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر اليوم الجمعة، قادها من جانب الجيش الرائد حسن معتوق الزادمه.

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