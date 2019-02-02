رئيس ديوان المحاسبة يبحث تأسيس «المعهد الرقابي الليبي» بخبرات أردنية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 02 فبراير 2019, 12:55 صباحا

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس مجموعة طلال أبوغزالة الدولية بالإردن تأسيس «المعهد الرقابي الليبي».

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وقع اتفاقية تفاهم مع مجموعة طلال أبوغزالة الدولية تشمل 3 محاور.

ويستهدف المحور الأول تقييم برامج التطوير المؤسسي ومحتوى الخطة الإستراتيجية 2015- 2019 من إجراء مراجعة تحليلية ومراجعة مؤشرات الأداء وآليات المتابعة والقياس وكذلك الإعداد للخطة الاستراتيجية 2019-2024

بينما المحور الثناي فقد استهدف تسهيل إجراءات إنخراط موظفي الديوان وحصولهم على الشهادات المهنية الصادرة عن المجمع العربي للمحاسبين القانونين والتي أعدت لتتلائم مع مناهج التأهيل المحاسبي المعتمد وقد منحت المجموعة الموافق لعدد 15 مشترك من أعضاء الديوان كدفعة أولى قبل الانتهاء من إتفاقية إتمام الاجراءات الادارية للشهادات المهنية.

أما المحور الثالث فقد شمل تأسيس المعهد الرقابي الليبي والذي يختص بالتدريب والتطوير في المجال المالي والرقابي وكذلك برامج التأهيل للحصول على الشهادات المهنية.

وأشارالمكتب الإعلامي إلى أن رئيس الديوان خالد شكشك بحث مع رئيس ديوان المحاسبة الاردني عبد خرابشة سبل تعزيز وتطوير أفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي والاردني بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والمتعلقة بالشأن الرقابي.

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