الموارد البحرية بزليتن تكشف سبب النفوق الجماعي للأسماك في سد كعام

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 01 فبراير 2019, 09:46 مساء
نفوق جماعي للأسماك في منطقة سد كعام

أعلن قسم البيئة بكلية الموارد البحرية زليتن، اليوم الجمعة، عن أسباب النفوق الجماعي للأسماك في منطقة سد كعام، ناصحًا جميع المواطنين بتوخي الحذر وتجنب استهلاك هذه الأسماك لكونها قد تسبب أضرارًا صحية.

وأشار قسم البيئة إلى أنّ فريق من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والفنيين بقسم علوم البيئة وقسم الأحياء البحرية والاستزراع السمكي بكلية الموارد البحرية بالجامعة الأسمرية زاروا منطقة سد كعام وأخذ عينات لفحصها بمختبرات كلية الموارد البحرية.

وأضاف البيان أنّ نتائج الفحص الأولية اسفرت عن وجود إصابة واضحة في الأسماك بفطر Saprolegnia sp الذي يتميز بأنه سريع الانتشار بين الأسماك والانتقال من الأسماك المصابة إلى السليمة وينشط بشدة مع درجات الحرارة المنخفضة.

وأوضح أنه «سيتم التحقق بشكل نهائي، وتحديد النوع بعد انتهاء مدة العزل والتحضين، والتي قد تستغرق 3-4 أيام، كما سيتم قريبًا إعلان نتائج الفحص الكيميائي للمياه، خاصة تراكيز الأمونيا والتي يتوقع أن تكون مرتفعة بعد الانتهاء منها».

واختتم البيان «ننصح جميع المواطنين بتوخي الحذر وتجنب استهلاك هذه الأسماك؛ لكونها قد تسبب أضرارًا على صحة المستهلك، خاصة عند تناولها بكمبات كبيرة».

نفوق جماعي للأسماك في منطقة سد كعام
نفوق جماعي للأسماك في منطقة سد كعام
نفوق جماعي للأسماك في منطقة سد كعام
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