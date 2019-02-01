«تسييري بنغازي» يستعرض الفرص الاستثمارية في البلدية مع وفد أميركي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 01 فبراير 2019, 09:05 مساء
المجلس التسييري لبلدية بنغازي يستقبل عددًا من المستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية

استقبل المجلس التسييري لبلدية بنغازي برئاسة المهندس الصقر عمران بوجواري، عددًا من المستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية، وهم: «مايكل فودري، وهو المستثمر المتعاقد على مشروع ميناء سوسة، وماري بث مستشارة في المجال الاقتصادي، وجون بلازر المستثمر في مجالات الاتصالات»، وذلك بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية إدريس غيث أقدورة، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي.

وأشار بيان للمجلس التسييري لبلدية بنغازي، إلى أنّ الاجتماع ناقش «سبل التعاون المشترك، وإمكانية إقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية، إضافة إلى تقديم المساعدة للبلدية في المجالات الإنسانية المختلفة خاصة معدات كشف الألغام والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف».

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وأضاف البيان أنّ الطرفين تطرقا إلى «العمل على عقد لقاء مشترك ما بين رجال الأعمال من الجانب الليبي والأميركي في مدينة بنغازي، وغُرف التجارة والصناعة والزراعة المشتركة من الطرفين، على أن يتم وضع رجال الأعمال من الولايات المتحدة في صورة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار».

المجلس التسييري لبلدية بنغازي يستقبل عددًا من المستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية
المجلس التسييري لبلدية بنغازي يستقبل عددًا من المستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية
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