«تعليم الوفاق» تعلن الفائزين بجائزة «المعلم المتميز» الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 08:26 مساء
شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أنّها ستعلن عن الفائزين بجائزة «المعلم المتميز» في حفل يقام الأحد المقبل، بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس.

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أنّ الحفل المقرر إقامته في العاشرة صباح الأحد، سيحضره وزير التعليم المفوض الدكتور عثمان عبد الجليل، ووكلاء الوزارة، ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة لها، إلى جانب عدد من المعلمين المشاركين في المسابقة.

تعليم الوفاق: الفرز النهائي لـ182 مبادرة بجائزة «المعلم المتميز 2018»

وأعلنت الوزارة في السابق إنها تلقت 182 مبادرة من مختلف مناطق ليبيا للمشاركة في جائزة «المعلم المتميز».

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أجرت خلال الفترة الماضية عدة إصلاحات بقطاع التعليم، سواء على مستوى الأبنية التعليمية أوالتدريس والمناهج، من بينها استراتيجية تضمن معايير دولية في النظام التعليمي، أسفرت عن تدني نسب النجاح في أغلب الشهادات العامة.

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