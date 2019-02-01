سالفيني: خمس دول أوروبية غيّرت موقفها بشأن المهاجرين

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إنّ خمس دول أوروبية غيّرت موقفها إزاء التعامل مع المهاجرين الذين يصلون سواحلها، لافتًا إلى أنّ «أوروبا استيقظت»، بسبب قضية سفينة «سي ووتش».

وأضاف سالفيني في تصريحات متلفزة الجمعة، أن أوروبا «من اهتمام عند الصفر (بالمهاجرين)، أصبح هناك ما لا يقل عن خمسة بلدان أبدت استعدادها لتولي المسؤولية عن أي شخص قد يصل إلى سواحلنا».

وتابع وزير الداخلية «نحن نفكر أيضًا في كيفية التعامل مع طاقم السفينة وهذه المنظمة غير الحكومية التي تحمل العلم الهولندي والجنسية الألمانية»، لذلك «سنمضي قدماً إن توفر لدينا اليقين»، من ناحيتها.

إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين وتؤخر عودتها للساحل الليبي

واحتجز خفر السواحل الإيطالي، اليوم الجمعة، سفينة إنقاذ المهاجرين «سي ووتش 3» في ميناء كاتانيا لمخاوف تتعلق بالسلامة والبيئة، مما أخّر خطط السفينة للعودة إلى الإبحار قبالة الساحل الليبي.

وبعد أزمة استمرت طويلاً مع الحكومة الإيطالية، سُمح للسفينة الخميس بإنزال 47 مهاجرًا، أنقذتهم في البحر يوم 19 يناير قبالة المياه الليبية، بالميناء الموجود بصقلية، وترفع السفينة علم هولندا وتديرها منظمة خيرية ألمانية.

ووجد مفتشون تابعون لخفر السواحل صعدوا إلى السفينة الخميس «مخالفات» مرتبطة بمعايير السلامة والمعايير البيئية، حيث قال خفر السواحل «لا يمكن للسفينة مغادرة ميناء كاتانيا إلا بعد البت فيها».

وكانت الحكومة الإيطالية، التي تولت السلطة العام الماضي، قد أغلقت الموانئ أمام السفن التي تشغلها مؤسسات خيرية وتصر على إعادة توزيع المهاجرين على شركاء في الاتحاد الأوروبي، وهي عملية تتطلب عادة محادثات مطولة.

ووصل إلى إيطاليا 650 ألفًا من مهاجري القوارب منذ عام 2014، لكن نحو مئتين فقط يعتقد أنهم وصلوا حتى الآن هذا العام.