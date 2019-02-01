عودة غريمالدي.. السفير الإيطالي الجديد يصل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 06:37 مساء
السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيو غريمالدي يخلف السفير السابق في ليبيا. (الإنترنت)

وصل، اليوم الجمعة، السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي، إلى طرابلس لرئاسة الدبلوماسية الإيطالية في العاصمة الليبية خلفًا للسفير جوزيبي بيروني الذي سيترأس البعثة الإيطالية لدى طهران.

وذكرت الصفحة الرسمية للسفارة الإيطالية بليبيا عبر «تويتر»، أنّ السفير السفير الإيطالي الجديد جوزيبي غريمالدي وصل طرابلس اليوم.

ونقلت صفحة السفارة عن غريمالدي قوله: «أعود إلى هذه المعاناة والأرض الرائعة بعاطفه كبيرة، واثقاً من التأكيد التدريجي للسلام والعدالة والازدهار».

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وسبق أن عمل جوزيبي بوتشيو غريمالدي سفيرًا لإيطاليا لدى ليبيا خلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى فبراير 2015، حيث أغلقت روما سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس تلك الفترة لأسباب أمنية.

وكانت الحكومة الإيطالية أعادت السفير جوزيبي بيروني إلى روما منذ شهر أغسطس الماضي لـ«دواعٍ أمنية»، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف الليبية «تدخلاً» في الشأن الداخلي.

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