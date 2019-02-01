إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين وتؤخر عودتها للساحل الليبي

سفينة «سي ووتش» التي ترفع العلم الهولندي قبالة سواحل مالطا. (أ ف ب)

احتجز خفر السواحل الإيطالي، اليوم الجمعة، سفينة إنقاذ المهاجرين «سي ووتش 3» في ميناء كاتانيا لمخاوف تتعلق بالسلامة والبيئة، مما أخّر خطط السفينة للعودة إلى الإبحار قبالة الساحل الليبي.

وبعد أزمة استمرت طويلاً مع الحكومة الإيطالية، سُمح للسفينة الخميس بإنزال 47 مهاجرًا، أنقذتهم في البحر يوم 19 يناير قبالة المياه الليبية، بالميناء الموجود بصقلية، وترفع السفينة علم هولندا وتديرها منظمة خيرية ألمانية.

المفوضية الأوروبية: جهود مكثفة لضمان سلامة 47 مهاجرًا أنقذوا قبالة ليبيا

ووجد مفتشون تابعون لخفر السواحل صعدوا إلى السفينة الخميس «مخالفات» مرتبطة بمعايير السلامة والمعايير البيئية، حيث قال خفر السواحل «لا يمكن للسفينة مغادرة ميناء كاتانيا إلا بعد البت فيها».

كانت الحكومة الإيطالية، التي تولت السلطة العام الماضي، قد أغلقت الموانئ أمام السفن التي تشغلها مؤسسات خيرية وتصر على إعادة توزيع المهاجرين على شركاء في الاتحاد الأوروبي، وهي عملية تتطلب عادة محادثات مطولة.

ووصل إلى إيطاليا 650 ألفًا من مهاجري القوارب منذ عام 2014، لكن نحو مئتين فقط يعتقد أنهم وصلوا حتى الآن هذا العام.

وطالب وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي أمر بإغلاق الموانئ، بإجراء تحقيق جنائي مع طاقم السفينة. وقال روبن نويجيباوار المتحدث باسم منظمة «سي ووتش»: «من الواضح أن هناك ضغطًا (سياسيًا) قويًا من أجل تجريمنا».

وقالت المنظمة الخيرية في بيان «احتجاز سي ووتش 3 جزء من تحرك طويل الأمد ومنسق من الحكومة الإيطالية ضد منظمات الإنقاذ البحري».

وهذه السفينة هي الوحيدة التي تبحر في المنطقة، وجرى سحب معظم السفن الأخرى، التي كان عددها ذات يوم يزيد عن عشر سفن، تحت ضغوط سياسية وقضائية.

وقال وزير النقل دانيلو تونينيللي، المسؤول عن خفر السواحل، إن (سي ووتش 3) لا ينبغي أن تنقذ المهاجرين لأنها مسجلة على أنها «يخت ترفيهي» في هولندا.

وكتب على تويتر: «إن كنت مليونيرًا واشتريت يختًا فإنك تبحر به من أجل الترفيه لا لتكون بديلًا عن خفر السواحل الليبي أو خفر السواحل التابع لأي بلد آخر».