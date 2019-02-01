العامة للكهرباء: انقطاع التيار عن 14 منطقة نتيجة اشتباكات تراغن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 04:39 مساء
الشركة العامة للكهرباء تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن14 منطقة نتيجة الاشتباكات المسلحة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة، عن انقطاع التيار الكهربائي عن14 منطقة، بسبب انفصال دوائر جهد 220 ك. في سبها كم 18 وتراغن رقم (1،2)، نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الممتدة بين غدوة وتراغن بالمنطقة الجنوبية.

وأشارت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى أن «الشبكة تعرضت لإصابة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن محطة تراغن وانقطاع الكهرباء بالكامل عن جميع محطات 66 ك.ف المتغذية من محطة تراغن 220 ك.ف»..

ولفتت الشركة إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق: (تراغن – مرزق – فنقل – حجيل – أدليم – وادي عتبة – حميرة – أم الأرانب – زويلة – تمسة – مجدول – القطرون – تجرهي – الويغ).

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واختتمت بأن «فرق الصيانة جاهزة لإجراء أعمال الصيانة عندما تتوفر الظروف الأمنية».

وكانت الكتيبة 128 مشاة أعلنت سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر اليوم الجمعة، قادها من جانب الجيش الرائد حسن معتوق الزادمه.

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