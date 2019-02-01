المسماري يؤكد استشهاد 3 من عناصر الجيش في اشتباكات جنوب سبها

قوات تابعة للكتيبة 128 مشاة (صفحة الكتيبة بفيسبوك)

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، نبأ استشهاد 3 من جنود الجيش في المواجهات التي اندلعت فجر اليوم، وشهدتها غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها، بين قوات الكتيبة 128 مشاة و«قوات مرتزقة تشادية».

وقال المسماري، في بيان مقتضب على «فيسبوك» حول أحداث سبها: «القوات المسلحة تلقن قوات المرتزقة التشادية التي تساندها فلول الجضران والإرهابيين الهاربين من بنغازي درسًا في فنون القتال وتلحق بها خسائر كبيرة في منطقة غدوة. وتودع ثلاثة شهداء من أبطالها الشجعان».

وكانت الكتيبة 128 مشاة أعلنت سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر اليوم الجمعة، قادها من جانب الجيش الرائد حسن معتوق الزادمه.

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كما أصدر المكتب الإعلامي لبلدية سبها، في وقت سابق اليوم، بيانًا قال فيه إن عميد المجلس البلدي حامد الخيالي ومدير مكتب الخدمات الصحية عبد الجليل خضري توجها إلى المركز الطبي، في إعلان لحالة الطوارئ بالمدينة، بعد وصول مصابين من القوات المسلحة إلى المركز الطبي سبها، مشيرًا إلى استشهاد عدد من الجنود التابعين للكتيبة 128 «بعد عملية التفاف قامت بها قوات المعارضة التشادية في المنطقة، إلا أن قوات الجيش تصدت لها بقوة وحسم»، بحسب البيان.

كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، انفصال دوائر جهد 220 ك.ف سبها كم 18 وتراغن رقم (1و2)، نتيجة تعرضها لإصابات مباشرة خلال الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الممتدة بين غدوة وتراغن بالمنطقة الجنوبية.