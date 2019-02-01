بالفيديو.. الكتيبة 128 مشاة تعلن سيطرتها على منطقة الاشتباكات جنوب سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 03:16 مساء
جنود الكتيبة 128 مشاة (حساب الكتيبة على فيسبوك)

أعلنت الكتيبة 128 مشاة سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات بغدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها، وذلك بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر اليوم الجمعة، قادها من جانب الجيش الرائد حسن معتوق الزادمه.

وأصدر المكتب الإعلامي لبلدية سبها، في وقت سابق اليوم، بيانًا قال فيه إن عميد المجلس البلدي حامد الخيالي ومدير مكتب الخدمات الصحية عبد الجليل خضري توجها إلى المركز الطبي، في إعلان لحالة الطوارئ بالمدينة، بعد وصول مصابين من القوات المسلحة إلى المركز الطبي سبها، مشيرًا إلى «استشهاد 3 من الجنود التابعين للكتيبة 128 بعد عملية التفاف قامت بها قوات المعارضة التشادية في المنطقة، إلا أن قوات الجيش تصدت لها بقوة وحسم»، بحسب البيان.

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كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، انفصال دوائر جهد 220 ك.ف سبها كم 18 وتراغن رقم (1و2)، نتيجة تعرضها لإصابات مباشرة خلال الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الممتدة بين غدوة وتراغن بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم، فقد التغذية عن محطة تراغن وانقطاع الكهرباء بالكامل عن جميع محطات 66 ك.ف المتغذية من محطة تراغن 220 ك.ف، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق: «تراغن، مرزق، جيزاو، فنقل، حجيل، أدليم، وادي عتبة، حميرة، أم الأرانب، زويلة، تمسة، مجدول، القطرون، تجرهي، الويغ».

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