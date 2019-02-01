رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)

قام الشيوخ والأعيان بدور محوري في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة، وذلك برعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ليصبح عمل هذه المكونات الاجتماعية محط أنظار المتابعين والمراقبين. لكن أسئلة كثيرة تلاحق هذا الاتفاق وغيره من تحركات المجالس الاجتماعية ولجان المصالحة، في ظل غياب الضمانات اللازمة لهذه الاتفاقات، والانقسام الداخلي وسيطرة التشكيلات المسلحة وغياب دولة القانون.

في هذا الحوار، الذي اختص به «الوسط»، يسلط رئيس مجلس شيوخ ليبيا، محمد الهوش، الضوء على دور لجان المصالحة، ويشير إلى أن قوتها في فاعلية الأشخاص أو أعضاء لجنة المصالحة في فرض الحلول بالحجة الدامغة، كما يتحدث عن ضمانات الالتزام بالاتفاقات التي تتمخض عنها، وإلى نص الحوار:

● ما ضمانات نجاح اتفاق المصالحة الأخير بالعاصمة طرابلس؟

- قيام دولة قوية تفرض سيادة القانون ونزع السلاح هما الضامن الوحيد للمصالحات المجتمعية في أرجاء ليبيا في ظل استمرار الفوضى وانتشار السلاح.

● لكن، هل تكفي لجان المصالحة لحل أزمة التشكيلات المسلحة؟

- أتحدث بصفتي رئيس مجلس شيوخ ليبيا للمصالحة، وقد جلسنا مع قوة حماية طرابلس، والمتمثلة في جسم سياسي، ونمضي على قدم وساق لعقد مؤتمر في الأيام المقبلة تحت شعار «المؤتمر الأول للقوة الوطنية في ليبيا الواقع والتحديات والحلول»، ومن المقرر أن تشارك هذه المجموعة في الجلوس مع مشايخهم.

● وماذا عن المصالحة في الجنوب؟

- المصالحة في الجنوب استثنائية، وتباشير الخير التي قام بها قبيلة الطوارق والتبو في أوباري أرست قواعد المصالحة في الجنوب، وتعتبر القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المصالحة في الجنوب بين القبائل الأخرى، وهناك جهود تبذل للمصالحة بين عدد من قبائل الجنوب.

● بشكل عام، هل لجان المصالحة قادرة على إخراج ليبيا من أزمتها؟

طبعاً رجال المصالحة كما عاهدوا الشعب الليبي منذ الاستقلال وتوحيد ليبيا قادرون على إخراج البلاد مما تعانيه اليوم من انقسامات سياسية وعسكرية ومؤسسية، إذا تضافرت الجهود وصدقت النوايا وتعاضدت الجهود وتعاون كل الخيرين على النهي عن المصلحة الخاصة وتغليب المصلحة العامة.

● كيف تشكل اللجنة؟.. وكم عدد أعضائها؟

تختلف من لجنة إلى أخرى، هناك أجسام ليست لجاناً، هناك مجالس وأعيان وحكماء مثل مجلس شيوخ ليبيا الذي تأسس على نحو صحيح بالرجوع إلى القاعدة الشعبية، وجرى اختيار زعماء القبائل والمكونات الموجودة في ليبيا الثلاث.

● ما آلية اتخاذ القرار في اللجنة؟

القرار جماعي.

● ما ضمانات التزام الأطراف بما يتم الاتفاق عليه؟

الضامن الوحيد هو السلطة الأدبية، ولجان المصالحة لا تملك قوة السلاح أو فرض القانون، لكن تمتلك السلطة الأدبية على الأطراف المتنازعة، ودائماً ما تحدث خروقات.

● لكن البعض يرى أن اللجوء إلى جلسات المصالحة الودية يعد تعميقاً للقفز على القانون؟

وضع ليبيا استثنائي بالمطلق، فالتركيبة الديموغرافية قبلية، والقبلية تغلب على نسيجها الاجتماعي، ويمكن القول إن القبلية هي المظلة الاجتماعية التي تضم كافة الليبيين.

● وهناك من يخشى على ليبيا من تعميق الروح القبلية في حال نجاح جهود لجان المصالحة؟

أعيد التأكيد على أن روح القبيلة موجودة ومتجسدة في الشعب الليبي، وهذا ليس عيباً.

● إذن، هل يمكن أن تصبح اتفاقات المصالحة بديلاً عن المحاكم التقليدية وتطبيق القانون؟

لا يمكن لمواثيق المصالحة أن تكون بديلاً عن القانون، لكنها تكون مواثيق وطنية لها مكانتها، ولكن القضاء مستقل.

● ما أهم العقبات التي تعترض جهود المصالحة؟

عقبتان رئيسيتان تواجهنا دائماً، وهما عدم وجود دولة حقيقية أو هرم واحد، وفوضى انتشار السلاح.

● إذن، كيف تتعامل اللجنة مع الخلاف بين حكومتي الوفاق والموقتة؟

- توسطنا في إتمام مصالحة سياسية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في واحة أجخرة في العام 2016، والحقيقة أن وجود هذين الجسمين هو مشكلة ونحاول التغلب عليها.

● كيف توفق جهودها في ظل الانقسام الحالي؟

الجهود تُبذل منذ العام 2011، والانقسامات عميقة سواء على مستوى الدولة أو المؤسسة العسكرية أو المدنية، لكن نسعى إلى توحيد المجتمع الليبي.

● وهل يمكن أن يكون لها دور في إنهاء الانقسام بين الشرق والغرب؟

- أكيد.. شيء طبيعي.. من خلال المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك في عدد من مناطق ليبيا، لتضييق هوة الانقسام بين الليبيين.

● هل هناك تدخلات خارجية في ملف المصالحة؟

- هناك قوى محلية وإقليمية وقوة دولية دافعة ضد مشروع المصالحة في ليبيا، وأي مشروع وطني في كافة أنحاء العالم عندما يكون هناك مشروع وطني لابد من وجود قوة دافعة نحو إفشاله.

● ما القضايا المستقبلية أمام لجان المصالحة؟

القضايا المستقبلية صعبة جداً تواجه رجال المصالحة، فالحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد 2011 لم تقدم دعماً حقيقياً لجهود المصالحة، أو تستحدث وزارة أو هيئة مصالحة.