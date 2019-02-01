بلدية سبها: مقتل 4 من جنود الكتيبة 128 في اشتباكات مع المعارضة التشادية بالمدينــة .. وإعلان الطوارئ بهــا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 01 فبراير 2019, 02:58 مساء
آلية محترقة جراء اشتباكات غدوة اليوم. (الإنترنت)

قتل أربعة من الجنود التابعين للكتيبة 12، في مدينة غدوة الليبية الواقعة جنوب مدينة سبها، اليوم الجمعة، بعد عملية التفاف، قامت بها قوات المعارضة التشادية في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية سبها، في بيان صادر عنه اليوم، إن عميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي ومدير مكتب الخدمات الصحية عبد الجليل خضري توجها إلى المركز الطبي في إعلان لحالة الطوارئ بالمدينة بعد وصول مصابين من القوات المسلحة إلى المركز الطبي سبها، مشيرًا إلى «استشهاد 4 من الجنود التابعين للكتيبة 128 بعد عملية التفاف قامت بها قوات المعارضة التشادية في المنطقة، إلا أن قوات الجيش تصدت لها بقوة وحسم»، بحسب البيان.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبد الجليل خضري، إن الإدارة أرسلت امتدادات صحية لمنطقة غدوة، مطالبًا بضرورة التوجه لمصرف الدم بالمركز الطبي سبها للتبرع بالدم.

وأضاف: نحن موجودون هنا لتقديم الدعم في الجانب الصحي رفقة عميد بلدية سبها ومدير المركز الطبي سبها وعدد من الإدارات الأخرى والمواطنين.

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