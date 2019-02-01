إظلام تام في المنطقة بين غدوة وتراغن بسبب الاشتباكات.. والكهرباء: فرق الصيانة جاهزة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، انفصال دوائر جهد 220 ك.ف سبها كم 18 وتراغن رقم (1و2)، نتيجة تعرضها لإصابات مباشرة خلال الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الممتدة بين غدوة وتراغن بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، فقد التغذية عن محطة تراغن وانقطاع الكهرباء بالكامل عن جميع محطات 66 ك.ف المتغذية من محطة تراغن 220 ك.ف، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق: «تراغن، مرزق، جيزاو، فنقل، حجيل، أدليم، وادي عتبة، حميرة، أم الأرانب، زويلة، تمسة، مجدول، القطرون، تجرهي، الويغ».

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن فرق الصيانة جاهزة لإجراء أعمال الصيانة حالما تتوفر الظروف الأمنية.