بعد تجهيزه.. افتتاح مركز الريفي احويج للرعاية الصحية بالكفرة غدًا

مركز الريفي احويج للرعاية الصحية الأولية ببلدية الكفرة. (الإنترنت)

أوضح مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة إسماعيل العيضه أن إدارة الخدمات الصحية بالكفرة شرعت في تجهيز مركز الريفي حويج للرعاية الصحية الأولية ببلدية الكفرة.

وأضاف العيضة، أن تجهيز المركز الذي سيفتتح غدًا السبت، جاء بدعم من وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إعداد الترتيبات الأخيرة للمركز بعد الانتهاء من تجهيز المركز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وأكد مدير إدارة المناطق الصحية أن المركز متخصص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية المتمثلة في التطعيمات بجميع أنواعها والصحة المدرسية والشهادات الصحية وطب الأسرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للخطة التي تنتهجها وزارة الصحة بشأن إعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد.

مركز الريفي احويج للرعاية الصحية الأولية ببلدية الكفرة. (الإنترنت)