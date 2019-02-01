منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 01 فبراير 2019, 12:40 مساء
النائب العراقي محمد ريكان الحلبوسي. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى اتحاد مؤسسات المجتمع المدني بسبها، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اغتيال رئيس «مؤسسات المجتمع المدني سبها» حسين جماعة الورفلى بوابل من الرصاص أمس أمام بيته.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم، أن الخبر عار عن الصحة، مشيرًا إلى أن الاسم وهمي، حيث لا توجد رئاسة لمؤسسات المحتمع المدني ولا أعضاء لمؤسسات المجتمع المدنى سبها

كما أكد أن الصورة المنتشرة والمرفقة للخبر هي للنائب العراقي محمد ريكان الحلبوسي (39 عاماً) والذي انتخب كأصغر نائب لرئاسة البرلمان العراقي بدورته الرابعة التي تستمر من عام 2018 إلى 2022.

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