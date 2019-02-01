انقطاع الكهرباء عن مناطق حوض مرزق جنوب ليبيا

شبكة كهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

انقطعت الكهرباء، اليوم الجمعة، عن أم الأرانب ومرزق وتراغن، وتحديدا مناطق حوض مرزق، جنوب ليبيا، بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، جراء الحملة التي يشنها الجيش الليبي لـ«تطهير الجنوب».

وأكد مصدر عسكري من الجنوب، سقوط قتلى، خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم بين عناصر الجيش الليبي والفصائل التشادية أو ما يعرفون بـ«المعارضة التشادية».

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، منتصف يناير الماضي، أمرًا ببدء العملية العسكرية الشاملة في مناطق الجنوب الغربي، لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم «داعش» أو من تنظيم «القاعدة» الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من خطف وقتل وابتزاز وتهريب، وتعمل مع دول أجنبية على تغيير طوبوغرافي كبيرة يهدد الهوية الليبية ومستقبل البلاد.

وأشار بيان القيادة العامة إلى أن العملية تهدف إلى المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة إقليمها الجغرافي.

كما تهدف إلى تأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي التي تغذي كافة المناطق الليبية في الشمل وتقوم عليها مشاريع كثيرة لتنمية مناطق الجنوب، بالإضافة إلى إيصال الخدمات الضرورية للمواطن مثل الوقود والمواد الطبية والغذائية وفتح كافة الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال وتأمينها.