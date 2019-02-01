صيانة الكابل المغذي لعمارات حي الزهور

أعمال صيانة الكابل المعطل. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، الانتهاء من صيانة الكابل المغذي لعمارات حي الزهور بطرابلس، والتي شهدت انقطاعًا مفاجئًا للتيار الكهربائي.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، إنه في إطار الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تأمين التغذية الكهربائية في العديد من المناطق، قامت إدارة الديزل والطوارئ بالتعاون مع دائرة توزيع مشروع الهضبة بأعمال صيانة كابل معطوب جهد 380 ف، المغذى لعمارات حي الزهور، والتي شهدت انقطاعًا مفاجئًا للتيار الكهربائي.

وأشارت الشركة إلى أن فرق الصيانة تمكنت من تحديد العطل والانتهاء من صيانة الكابل، بعد ربط مولد كهربائي لتغدية أحمال المنطقة، طيلة فترة أعمال الصيانة التي استمرت على مدى أكثر من 48 ساعة متواصلة.

أعمال صيانة الكابل المعطل. (الإنترنت)

أعمال صيانة الكابل المعطل. (الإنترنت)

أعمال صيانة الكابل المعطل. (الإنترنت)