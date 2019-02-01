حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (1 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بطقس دافئ اليوم وغدًا، خاصة أثناء النهار، مع رياح من القطاع الجنوبي تنشط أحيانا على بعض مناطق الشمال، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلي قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا من مساء يوم الأحد إلى غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحــرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم بين ( 20 – 26 )مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق ثم تنخفض مجددا من مساء يوم الأحد.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح تكون هذا اليوم متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بنغازي والجبل الأخضر مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
وتتراوح الحـرارة القصـوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم بين ( 20 – 25 ) ولا تتجاوز (18) على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الأحد على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم بين (22- 27) مْ وتسجل إنخفاض يوم الأحد على غدامس والحمادة.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (22- 27).
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
15
|
26
|
صافية إلى قليلة السحب
|
15
|
28
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
طرابلس
|
12
|
24
|
قليلة السحب
|
14
|
26
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
العزيزية
|
12
|
24
|
قليلة السحب
|
12
|
27
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الزاوية
|
14
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
14
|
26
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الخمس
|
14
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
15
|
27
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
مصراتة
|
11
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
14
|
25
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
سرت
|
13
|
23
|
قليلة السحب
|
15
|
27
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
نالوت
|
12
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
25
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
يفرن
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
23
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
غريان
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
23
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
ترهونة
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
25
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
بني وليد
|
11
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
13
|
27
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
مزده
|
08
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
25
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
ابونجيم
|
11
|
26
|
قليلة السحب
|
15
|
28
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
القريات
|
10
|
23
|
قليلة السحب
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
هون
|
12
|
25
|
قليلة السحب
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
غدامس
|
11
|
27
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
27
|
السماء صافية
|
أوبارى
|
10
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
26
|
السماء صافية
|
سبها
|
10
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
مرزق
|
11
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
القطرون
|
10
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
غات
|
12
|
27
|
صافية إلى قليلة السحب
|
13
|
28
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
13
|
22
|
قليلة السحب
|
15
|
28
|
صافية إلى قليلة السحب
|
البريقة
|
14
|
20
|
قليلة السحب
|
15
|
26
|
صافية إلى قليلة السحب
|
اجدابيا
|
11
|
20
|
قليلة السحب
|
15
|
27
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بنغازي
|
11
|
20
|
قليلة السحب
|
12
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
المرج
|
09
|
17
|
قليلة السحب
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
البيضاء
|
10
|
17
|
قليلة السحب
|
12
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
شحات
|
09
|
16
|
قليلة السحب
|
10
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
درنة
|
10
|
18
|
قليلة السحب
|
12
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
طبرق
|
11
|
20
|
قليلة السحب
|
12
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
جالو
|
11
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
13
|
26
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
10
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
11
|
26
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
12
|
26
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
تازربو
|
10
|
24
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
11
|
25
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الكفرة
|
08
|
23
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
12
|
24
|
صافية إلى ظهور بعض السحب