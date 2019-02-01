بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في 20 فبراير

وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة. (صورة من خارجية الوفاق)

قال وزیر الخارجیة في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر السیالة، إن الھجرة غیر الشرعیة لا یمكن إیقافھا بعمل أمني فقط على حدود لیبیا البحریة.

وبشأن ملف الھجرة غیر الشرعیة من شمال إفریقیا إلى أوروبا والذي یمثل الھاجس الكبیر بالنسبة لأوروبا بما فیھا النمسا، قال وزیر خارجیة الوفاق في مقابلة مع وكالة الانباء الكویتیة (كونا)، إن الأمر یتطلب أیضًا تعاونًا أوسع من خلال الاستثمار في إقامة بنیة تحتیة وخلق فرص عمل ومنع اجتیاز الحاجز الصحراوي بھدف مساعدة لیبیا على مراقبة حدودھا الجنوبیة.

النمسا تعھدت بمساعدة لیبیا على مراقبة الحدود الجنوبیة بعد توقیع اتفاق مع دول الجنوب وخاصة النیجر والتشاد والسودان

وأشار إلى أن النمسا تعھدت بمساعدة لیبیا على مراقبة الحدود الجنوبیة بعد توقیع اتفاق مع دول الجنوب وخاصة النیجر والتشاد والسودان، مؤكدًا أنه سیتم في العشرین من الشھر الجاري، وضع تصور نھائي حول ھذا الموضوع یعرض على دول الاتحاد الأوروبي.

وتعلیقا على زیارته إلى النمسا، أكد الوزیر سيالة، أنه یعول كثیرا على مساعدة النمسا لبلاده والتي قدمت الكثیر من الدعم في العدید من المجالات وخاصة المجالین الصحي والصناعي، مشیرا الى وجود رغبة مشتركة لتطویر العلاقات الثنائیة في المستقبل.

ولفت إلى أنه عقد خلال زیارته الثانیة من نوعھا لفیینا لقاء مع وزیرة الخارجیة النمساویة كارین كنایسل لبحث سبل تطویر العلاقات بین البلدین وخاصة في مجالات النفط والغاز وتبادل الخبرات في ادارة المنشآت الصحیة في لیبیا، مؤكدًا أن الفترة القریبة القادمة ستشھد انطلاق عدد من المشاریع المشتركة.

ووصف الوزیر اللیبي الحدود «الحقیقیة» للاتحاد الأوروبي بأنھا لیست في البحر المتوسط، وإنما في جنوب الصحراء اللیبیة، في إشارة إلى تدفق المھاجرین غیر الشرعیین عبر ھذه المنطقة.

إنتاج النفط في لیبیا تراجع خلال العام الماضي إلى 150 ألف برمیل یومیًا

وحول إنتاج النفط خاصة أن لیبیا عضو رئیسي في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قال سیالة إن إنتاج النفط في لیبیا تراجع خلال العام الماضي إلى 150 ألف برمیل یومیًا، لكن الخبراء اللیبیین تمكنوا من رفع الإنتاج إلى 1.6 ملیون برمیل مؤخرًا.

واستدرك قائلا إن الإنتاج انخفض مؤقتًا نتیجة بروز بعض المشاكل في حقل الشرارة النفطي الجنوبي، معربًا عن أمله في تجاوز ھذه العراقیل في القریب العاجل من خلال عدة إجراءات أمنیة اتخذھا المجلس الرئاسي في البلاد.

وأوضح أن ھذه الإجراءات ستساعد على توفیر الأمن والسیطرة على الحقول النفطیة في عموم البلاد وبالتالي إعادة الإنتاج النفطي إلى وضعه العادي السابق.

وفي سیاق آخر، أشار وزیر الخارجیة في حكومة الوفاق الوطني إلى أن جولته الأوروبیة الحالیة تشمل أیًضا براغ بھدف التباحث مع كبار المسؤولین التشیك لحشد مزید من الدعم الأوروبي للیبیا ولا سیما في تنفیذ مشاریع إعادة الإعمار، مؤكدا أن بلاده تعول كثیرا على الأصدقاء في إعادة تعمیرھا.