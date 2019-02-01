السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي

وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

تعيش وزارة الخارجية الليبية الذراع السياسي الدبلوماسي للدولة الليبية أسوأ مراحل عملها منذ ما سمّي بالزحف الشعبي على السفارات وتحويلها إلى «مكاتب شعبية» في ثمانينيات القرن الماضي، وما واكبها من حوادث مأساوية ورطت الدولة الليبية في قضايا جنائية ومالية، منها اتهام موظفين بالسفارة الليبية في لندن بإطلاق الرصاص على الشرطية البريطانيّة إيفون فليتشر أمام مبنى في لندن عام 1984، ما أدى إلى مصرعها.

ومرّة أخرى تطيح الفوضى بقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 16 لسنة 1959، وهو القانون الذي كان صارت بموجبه التعيينات في الخارجية الليبية تتم وفق معايير وشروط حدّدها ذلك القانون، لتصبح الخارجية وسفاراتها أمكنة للمحاصصات المناطقية وللفساد عبر استنزاف مالي للدولة سببه عشوائية التعيين وتضخم أعداد الموظفين، ليحل الولاء القبلي محل الولاء للدولة، ما أدى إلى تشويه سمعة البلاد في الخارج.

ومع هذا لم تتخذ وزارة الخارجية أيّ إجراء ملموس للحد من هذا الوضع البائس الذي تعيشه الممثليات الليبية في الخارج، ولعلّ ما يحدث في هذا السياق هو ما جعل أحد الدبلوماسيين الليبيين يصفه بـ«طوفان اختلاسات وبلطجة ومحسوبية ومحاصصة تحاصر أبواب سفاراتنا بالخارج، تضع الصمت على الحالة محل تساؤل وشك بالغين..!»

تجاوزات وجرائم متكررة التي أصبحت سفارات ليبيا في الخارج مسرحا لها، تلك الممثليات الدبلوماسية بعددها البالغ حوالي 114 سفارة تنتشر في قارات العالم من بنما غربا، إلى استراليا شرقا، وحتى سيشل جنوبا. على سبيل المثال لا الحصر، كانت السفارة الليبية بدولة الكويت شاهدًا على واحدة من الحوادث التي كسرت كل الأعراف الدبلوماسية.

وأساءت لسمعة الدبلوماسية الليبية، بعدما نشبت مشاجرة بين موظفي السفارة بدأت بالعراك بالأيدي وانتهت إلى السلاح الأبيض، بسبب تكليف أصغر شخص في السفارة سنا بمنصب رفيع، ما آثار سخط البعض، وأسفرت المشاجرة عن إصابة عدد من موظفي السفارة وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. ولم يكن حادث السفارة الليبية بالكويت هو الأول من نوعه، إذ كانت سفارتنا في القاهرة ساحة لكثير من الاشتباكات، وتبادل الاتهامات، بين طارق شعيب الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال السفارة، إلى جانب وظيفته وكيلاً لوزارة الخارجية، والقائم بالأعمال السابق محمد الدرسي، تسببت في انقسام السفارة إلى مقرين أحدها في حي الدقي، والآخر في حي الزمالك، وحدث ذلك بعد تعرض السفير الأسبق فائز جبريل إلى اعتداء شخصي إثر اقتحام السفارة من قبل أشخاص اتهم القائم بالأعمال السابق محمد الدرسي بتحريضهم على اقتحام مقر السفارة وإجبار السفير جبريل على مغادرتها.

مناطق نفوذ

وتجدد الخلاف على مناطق الحظوة والنفوذ في السفارة الليبية في مطلع أكتوبر من العام 2017، عندما رفض القائم بالأعمال الليبي بالسفارة الليبية في لقاهرة تسليم مهمته إلى مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية المكلف بتسيير السفارة، من قبل وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، إلى حين تكليف سفير جديد لها. لكن في 18 ديسمبر 2017 استقال شعيب من منصبه.

لم يتوقف الأمر عند الاشتباكات وصراعات النفوذ والمحاصصات، إذ كشفت سلطات الادعاء السويسرية عن تجاوزات مالية كانت السفارة الليبية في سويسرا طرفا فيها منذ العام 2014 ، ووفق صحيفة «دير بوند» السويسرية فإن دبلوماسيا ليبيا كان يرسل ملفات المرضى إلى طبيب في مستشفى «شتات بيرنر»، وكان الأخير يقدر تكلفة العلاج مقابل عملة تبلغ نسبتاه 20 % من التكاليف.

الصحيفة السويسرية استندت إلى وثائق تشير إلى تقدير تكاليف العلاج المتوقعة رغم أنه لم يعالجهم، ليتضح بأنه كان يرسل 80% نمن قيمة المبلغ إلى الحسابات الخاصة بالدبلوماسي الليبي، وحسب «دير بوند» فإن هؤلاء الدبلوماسيين الليبيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية ، ووفقاً لما قاله المدعي العام ، سيكون هؤلاء هم الجناة الرئيسيين فى القضية لكنهم يتمتعون بالحصانة وما زالوا يعملون حتى اليوم في السفارة الليبية في بيرن.

واقعة اختلاسات السفارة الليبية في سويسرا سبقها بعامين تحرك من هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، إذ أوقفت 26 موظفاً، بينهم 15 تونسياً، كانوا يعملون بعقود عمل محلية في سفارة ليبيا بتونس، وأخضعت دبلوماسيين بالسفارة والقنصلية الليبية بتونس للتحقيق، متهمة عدداً من موظفي السفارة بـ«الفساد المالي والإداري»، وقالت إن «القائمين على السفارة في تونس مددوا عقود عدد من الموظفين دون وجه قانوني»، جاء ذلك بعد أن كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق، في الحادي والعشرين من أغسطس من العام 2017، عن «محاولة البعض التصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج».

ويبدو أن لهذه التجاوزات سوابق تاريخية تعود إلى عصر النظام السابق الذي كان يطلق على السفارات (المكاتب الشعبية)، ففي العام 2012 كشف مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا أن العقيد معمر القذافي ومعاونيه حولوا بداية عام 2011 مبلغ 1.5 مليون يورو مباشرة من الخزانة العامة الليبية إلى حساب السفارة الليبية في بروكسل، بينما تم سحب المبالغ نقداً ودون أي بيان يثبت طبيعة الانفاق، لكن مراقبين يقولون إن ما كشفه المكتب البلجيكي هو غيض من فيض في تجاوزات حدثت في عهد النظام السابق.

ولم يكن اندلاع ثورة 17 فبراير هو بداية النهاية لهذه الموجات من النهب المنظم وإهدار المال العام، بل تفاقم حجم المشكلة، التي يرجعها مراقبون للشأن الدبلوماسي باللائمة إلى الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد منذ أعوام وسط«غابة السفارات الليبية التي تملأ العالم» والذي يغري المحسوبية والمحاصصة على تعيينات أعضاء البعثات الدبوماسية». وتنشر السفارات الليبية في أكثر من 100 سفارة في قارات العالم الخمس أو الست، من بنما غربا، إلى استراليا شرقا، إلى سيشل جنوبا، وفق مصدر دبلوماسي تحفظ على ذكر اسمه، ويضيف «50% من عدد موظفي وزارة الخارجية يتقاضون مرتباتهم من السفارات، بينهم من يتبع قطاعات أخرى غير الخارجية».وحسب تقديرات شبه رسمية، فإن أعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية يبلغ نحو 1800، من بين إجمالي موظفي الخارجية الذين تتراوح أعدادهم بين 2800 و3000 موظف، وهو ما دفع مصدر دبلوماسي إلى التساؤل «ما الذي ستخسره ليبيا لو أقفلت 90% من سفاراتها الحالية، ووفرت بذلك عشرات أو مئات الملايين من العملة الصعبة؟».

جهد محدود

ورغم هذا الترهل وإهدار المال العام، إلا أن الحكومات المتعاقبة على البلاد، والأجسام السياسية التي وصلت السلطة لم تقدم حلا جذريا وشاملا، فقد سبق لوزارة الخارجية التابعة للحكومة الموقتة إغلاق 17 سفارة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركيا، في مارس عام 2015، كما خفضت موظفي الوزارة الموفدين بالخارج والملحقين الفنيين بنسبة تقارب 30 %، وفي 12 يناير 2016 ، فيما تحدث وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ علي ابو زعكوك عن ضرورة إعادة النظر في تضخم عدد السفارات والملحقيات بالخارج لتوفير المال العام، لكن الحل الحقيقي بقي قائما.

محمد العجرود، الدبلوماسي السابق، يرجع ما تشهده السفارات الليبية إلى «التخبط الإداري، وتداخل الاختصاصات، والإملاءات على وزارة الخارجية». ويوضح في تصريح إلى «الوسط» أن «تضخم الأعداد سببه عدم الإلتزام بالقانون، والوساطة والمحسوبية، وفرض الموفدين غير الرسميين من قطاعات أخرى».

«لا شك أن وزارة الخارجية تحوّلت في ظل ما هو قائم إلى مغارة علي بابا»، يقول متابع للشأن الدبلوماسي واصفا ما يحدث في السفارات، ويقول «يتقاتلون من أجل ولوج السفارات وغرف ما أمكن من كنوزها، وليس مهمّا أن تهان في سبيل ذلك ممثليات الدولة وما تبقى من سمعتها، ويقدم المحسوبون على المرافق الدبلوماسية أسوأ نموذج للغوغاء والتخلف والفساد».

سفارات بدون داع

وتساءل دبلوماسي سابق «ما الضرورة التي تجعلنا نحتفظ بسفارات في موريشيوس وجزر القمر والرأس الأخضر ومدغشقر على سبيل المثال؟.. وما الداعي لهذا التكدس في سفارتينا بكل من مصر وتونس، وهما الدولتان التان لا تحتاجان تمثيلا دبلوماسيا، وإنما خدميا، يتعلق بالشؤون القنصلية والصحية والتعليمية، وربما العمالية؟»، مضيفا «ما جدوى وجود سفارات ليبية في دول العالم الرئيسة والمؤثرة، بينما سفراؤها متواجدون في تونس وأحيانا في طرابلس ويتعاملون من هناك مع ليبيا ممثلين لدولهم ؟..هل يعلم الليبيون أنّ هناك سفارة ليبية في ساوتومي وبرنسيب؟» ..

وفي ظل انقسام سياسي يغذي هذه الأوضاع المتداعية بدا أن الوضع أكثر تعقيدا.. ففي جلسة برلمانية، في يناير من العام الماضي ناقشت لجنة الخارجية بمجلس النواب، الإشكاليات التي تواجهها بعض السفارات الليبية، وقال رئيس اللجنة يوسف العقوري، إن «بعض السفراء غلّب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للدولة».أما عضو مجلس النواب صالح هاشم إسماعيل، اعتبر أن «الانتماء السياسي لبعض السفراء، والقائمين بأعمالهم، أضر بالعمل الدبلوماسي، ومن ثمّ لم يعد هناك رؤية موحدة للخارجية الليبية»، مشيراً إلى أن «غالبية السفارات تفضل التعامل مع المجلس الرئاسي، والبعض الآخر يتعاطى مع الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب».

ويقترح الدبلوماسي السابق محمد العجرود «تخفيض عدد السفارات، والإلتزام بالملاك المحدد، والشجاعة في إنهاء انتداب كل من هم من خارج القطاع». أما عضو مجلس النواب إدريس المغربي، فقال إن «غالبية السفراء الليبيين ضحية الصراع الموجود على الساحة السياسية»، وشبه السفراء بمن «وقع بين المطرقة والسندان»، وقال: «إذا توحدت مؤسسات الدولة، وانتهى الخلاف فلا بد أنهم سيتعاملون مع وزارة الخارجية التي يتم التوافق عليها». ووسط هذه المقترحات يبقي التساؤل قائما، ولو إلى حين، إلى متى سيظل هذا الوضع البائس الذي تشهده سفارات ليبيا وقنصلياتها، وإلى متى سيطول أمد هذا الإستنزاف المالي الذي تسببه عشوائية انتشار هذه السفارات والتضخم الوظيفي وحالات الفساد التي رصدت فيها؟