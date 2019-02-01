«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»

يستمرّ الجمود السياسي، وبقاء الوضع سائلاً في البلاد، بعد أن تراجع المبعوث الأممي غسان سلامة عن تواريخ معينة كان حددها في إحاطاته السابقة أمام مجلس الأمن بشأن خطته، خاصة ما يتعلق بعقد الملتقى الوطني الليبي الذي كان أشار إلى أنه سيعقد في يناير، وإجراء الانتخابات التي أشار أيضاً إلى أن موعدها الربيع المقبل، قبل أن يعود ويصرّح بأن الحدثين لن يكونا قبل أن تكون الظروف مناسبة، خاصة ما يتعلق بالوضع الأمني، في هذه الأثناء يشهد الجنوب الليبي تحركاً عسكرياً نشطاً، حيث تتواصل العملية العسكرية التي أعلنتها القيادة العامة للجيش قبل أسبوعين، تحت عنوان «تطهير الجنوب»>

ووفق المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، فإن العملية «وصلت المرحلة الثالثة، وأن المنطقة العسكرية في الجنوب تنفذ خطة محكمة يتابعها المشير خليفة حفتر، ولفت المسماري خلال مؤتمر صحفي ببنغازي، الأربعاء، إلى أن «كل الأفرع الرئيسة بالجيش الليبي تعمل في تلك الخطة وفق ترتيبات معينة، ويقوم الجيش بتأمين الطرق الرئيسة، إضافة إلى حقول النفط والغاز»، ويرى متابعون الشأن الليبي أن نجاح الجيش في مهمته الحالية في الجنوب الليبي، والتي يخوضها تحت راية الحرب على الإرهاب، ستقوي دون شك من وضع المشير حفتر وتجعله يملك مزيد الأوراق على طاولة التفاوض السياسي مستقبلاً، إن لم تكن الورقة الأقوى بالقياس الميداني للحالة الليبية، ولا سيما أنه في حالة تقدم الجيش شمالاً، سيجعله أقرب إلى العاصمة طرابلس، حيث توجد حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بتأييد دولي.

وفي الشمال، يجري تحرك سياسي اختار له رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج دولتين أوروبيتين، هما النمسا والتشيك، وهناك رأى السراج أن «الوضع في ليبيا يتجه بصفة عامة نحو التحسن، وأن حكومة الوفاق الوطني تدعم مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة التي تفضي إلى انتخابات تجرى في إطار دستوري سليم»، مشدداً على أن «خيار الانتخابات الذي سبق أن طرحه العام 2017 يعد من وجهة نظره المَخرج الوحيد من الأزمة الراهنة»، إذن هو يطرح هنا الحل السياسي للأزمة الليبية، ولم ينس في هذا السياق الإشارة إلى التجربة التشيكية حينما قال مخاطباً مجلس النواب التشيكي إنه يتطلع إلى الاستفادة من «التجربة الديمقراطية في جمهورية التشيك والمرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد العام 1989»، أما المبعوث الأممي غسان سلامة الذي يقود خطته المدعومة من المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا>

فقد واصل تصريحاته، التي تراوحت بين الدفاع عن خطته وحياديته كوسيط دولي، بعد أن تعرّض إلى حملة بلغت حد المطالبة بإنهاء مهمته على خلفية تصريحات عن الجنوب الليبي قال في وقت لاحق إنها أسيء فهمها، وفي السياق نأى سلامة بالبعثة الأممية في ليبيا عن «التورط في الصراع القائم في البلاد»، مؤكداً حيادية البعثة، ودورها الوسيط بين أطراف النزاع الجاري، كما جدد التأكيد على استمرار تواصله مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بخصوص الحل السياسي الذي تقود البعثة الجهود من أجل التوصل إليه، مشيراً إلى أن الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق لم يمنعه من التواصل مع جميع الأطراف الليبية. وجدد سلامة التأكيد على تأييده «أي طرف ليبي يسعى للمصالحة والسلم الأهلي وفك الاشتباك»، لكنه حذّر من أن البعثة «لن تتسامح مع من يخرق الهدنة ووقف إطلاق النار» الذي جرى التوصل إليه مؤخراً في العاصمة طرابلس، وطالب بـ«تحييد السلاح عن العملية السياسية»، مذكّراً بأن «ثوابت البعثة الأممية مكافحة الإرهاب وتأييد كل من يحاربه»، وفي الوقت نفسه «حماية المدنيين وعدم تعريضهم وممتلكاتهم للخطر.

وبشأن الاستحقاق الانتخابي الهدف الرئيس في خطته، شدد سلامة على أن أحد شروط نجاح الانتخابات هو «وجود وضع أمني مقبول»، وأن «هناك عملًا جدياً وحاسماً لخلق ظروف أمنية أفضل لإجراء الانتخابات» وتنفيذ الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة في ليبيا، لأن مشكلة الشرعية في ليبيا «لا يحسمها إلا صندوق الانتخابات» وفق قوله.

وقال في حوار أجرته معه، الأربعاء، قناة «ليبيا روحها الوطن» إن «البعثة الأممية تقوم بعمل لوجستي كبير في دعم الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية في ليبيا»، لافتاً إلى أن مجلس الأمن وبعض الدول والبعثة الأممية كلها تريد إجراء الانتخابات، «لكن تنظيمها يتطلب وضعاً أمنياً مقبولاً، في وقت تعمل فيه البعثة من أجل تسريع الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات».

لكن سلامة نأى بنفسه أيضاً عن إعلان رأيه صراحة عن مستقبل العملية السياسية في البلاد، والتي تعني مسار خطته التي أمام مجلس الأمن وحازت إجماعاً دولياً، بينما يرى كل يوم سيولة الوضع في ليبيا، وعدم القدرة على تحقيق اختراق مهم في مواقف أطراف الأزمة، حيث يجري سباق غير معلن بين الحلين السياسي والعسكري، رغم كل ما يصدر عن البعثة وعن ممثلي المجتمع الدولي عكس هذا، في انتظار أن يفصح العام 2019 عما يخبئ للوضع المتشابك في ليبيا.