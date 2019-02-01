بالصور: وفد أعيان وحكماء المنطقة الغربية يزور غرفة عمليات تطهير الجنوب

زار وفد من أعيان وحكماء ونشطاء 23 بلدية من بلديات المنطقة الغربية غرفة عمليات «تطهير الجنوب» والتقو آمر غرفة «عمليات الكرامة» اللواء عبدالسلام الحاسي.

وثمن وفد مشايخ وأعيان وحكماء ونشطاء المنطقة الغربية، قيام القوات المسلحة الليبية بـ«تطهير شرق البلاد وجنوبها»، حيث كان في استقبالهم «آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، وآمر عمليات السلاح الجوي اللواء طيار محمد منفور، وآمر إدارة الشرطة والسجون العسكرية اللواء عبدالله نور الدين الهمالي».

كما زار الوفد أيضًا منطقة تمنهنت 30 كلم شمال سبها واجتمعو بمنتزه النخيل مع أعيان وحكماء وأعضاء المجلس البلدي بوادي البوانيس.

وأكد المجتمعون على «ضرورة التحام ولالتحاق كافة العسكريين من أفراد المنطقة الجنوبية التابعين للمؤسسة العسكرية والشرطية إلي أعمالهم من أجل القيام بواجبهم ومهامهم تجاه الوطن».

وأعرب المجتمعون على «فرحتهم وسعادتهم بتواجد قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بالمنطقة الجنوبية والعمليات العسكرية التي تقوم بها من أجل تامين الوطن والمواطن».

يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، قال إن عملية «تطهير الجنوب» وصلت للمرحلة الثالثة، مشيراً إلى أن المنطقة العسكرية في الجنوب «تنفذ خطة محكمة» يتابعها المشير حفتر.

ولفت المسماري خلال مؤتمر صحفي ببنغازي الأربعاء إلى أن «كل الأفرع الرئيسية بالجيش الليبي تعمل في تلك الخطة وفق ترتيبات معينة».

وأضاف: «العملية وصلت للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة تطهير مدينة سبها بالكامل من الإرهابيين والعصابات الإجرامية والعناصر المسلحة القبلية».

وأشار المسماري إلى أن «القوات المسلحة الليبية تؤمن الطرق الرئيسية بجنوب البلاد بالإضافة لحماية حقول النفط والغاز».