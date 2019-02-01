نقابة المعلمين تشارك في ورشة عمل حول مبادئ وقيم العمل النقابي

شاركت نقابة المعلمين في ورشة عمل حول «مبادئ وقيم العمل النقابي»، نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.

وناقش المشاركين الورشة 3 محاور رئيسية حول «حرية العمل النقابي» و«مفاهيم التفاوض الجماعي» و«حق الإضراب وأنواعه»، بالإضافة إلى مناقشة «قانون العمل الليبي و قانون النقابات في ليبيا».

وجرى خلال ورشة العمل التعريف بمنظمة العمل الدولية، وهياكلها ودورها في صياغة المعاييرالدولية والاتفاقيات التنظيمية حول حرية التنظيم والحقوق المدنية والسياسية للنقابيين.

يذكر أن نقابة المعلمين دخلت في إضراب مفتوح مع بدء النصف الثاني من العام الماضي ما أحدث شللا في القطاع التعلمي والمدارس.

وطالب المعلمون برفع مرتب العاملين بقطاع التعليم وفق المقترح رقم 10 المقدم من النقابة العامة للمعلمين ، وإصدار قانون حماية المعلم، والتأمين الصحي الشامل، وفصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وزارة التربية والتعليم ، واستحداث المجلس الوطني الأعلى للتخطيط وتطوير التعليم، وتحسين مخرجات التعليم.

وفي 29 أكتوبر 2018 اعتمد مجلس النواب بالإجماع قانون زيادة مرتبات المعلمين والموظفين بقطاع التعليم.