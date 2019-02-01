الإعلام الحربي: وفد من 23 بلدية بغرب ليبيا يؤكدون أن الجيش بقيادة المشير حفتر هو الضامن لعدم تقسيم البلاد

ثمن وفد من مشايخ وأعيان وحكماء ونشطاء 23 بلدية من بلديات المنطقة الغربية، «تطهير شرق البلاد وجنوبها»، مؤكدين أنتظارهم لـ«القوات المسلحة في غرب البلاد لالتحامهم بها»، معتبرين أن «الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر هو الضامن لعدم تقسيم البلاد».

وقالت «شعبة الاعلام الحربي» إن الوفد زار «غرفة عمليات تطهير الجنوب والتقو آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي».

وأشارت «شعبة الاعلام الحربي» إلى أن الوفد استقبلهم «آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، وآمر عمليات السلاح الجوي اللواء طيار محمد منفور، وآمر إدارة الشرطة والسجون العسكرية اللواء عبدالله نور الدين الهمالي».

ذكر أن الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، قال إن عملية «تطهير الجنوب» وصلت للمرحلة الثالثة، مشيراً إلى أن المنطقة العسكرية في الجنوب «تنفذ خطة محكمة» يتابعها المشير حفتر.

ولفت المسماري خلال مؤتمر صحفي ببنغازي الأربعاء إلى أن «كل الأفرع الرئيسية بالجيش الليبي تعمل في تلك الخطة وفق ترتيبات معينة».

وأضاف: «العملية وصلت للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة تطهير مدينة سبها بالكامل من الإرهابيين والعصابات الإجرامية والعناصر المسلحة القبلية».

وأشار المسماري إلى أن «القوات المسلحة الليبية تؤمن الطرق الرئيسية بجنوب البلاد بالإضافة لحماية حقول النفط والغاز».