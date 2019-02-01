أمير بلجيكي يطالب بـ«استرداد» 50 مليون يورو من ليبيا

الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا. (أرشيفية: الإنترنت)

في رسالة غير مسبوقة إلى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل ، طالب الأمير البلجيكي لوران شقيق الملك فيليب الحكومة إلى مساعدته في «استرداد مبلغ 50 مليون يورو من ليبيا والذي أصدرت محكمة بلجيكية حكما بدفعه لجمعيته غير الربحية السابقة».

وأشار لوران إلى ما سماه بـ«النسور الجوارح» التي تدور حول المطالبة بالأموال الليبية المجمدة في البلاد ، متهما وزير الخارجية الحالي ديديه رايندرس بممارسة «تمييز ضده وتعويض مؤسسات بلجيكية لديها ديون مستحقة لدى ليبيا وحرمانه من ذلك».

وقال الأمير البلجيكي لوران إنه «يشك في وجود ممارسات مشبوهة وعمولات تحت الطاولة في بلجيكا وجاءت الرسالة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» مؤلفة من ثلاث صفحات ، بتاريخ 24 يناير ، 2019. وهي موجهة إلى «السيد رئيس الوزراء» ووقعت «لوران دي بلجيك».

ولم يسبق لأي من أفراد العائلة المالكة مخاطبة رئيس السلطة التنفيذية الفدرالية في البلاد بمثل هذه اللهجة، و في هذا البريد غير المسبوق، يتحدى الشقيق الأصغر للملك فيليب العمل الذي قامت به حكومة تشارل ميشيل، في ملف الأموال الليبية المجمدة وتصدر، على مدى أشهر، عناوين الأخبار.



وتعامل الأمير لوران مع ليبيا في أطار عمل الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة الذي كان يديره وجرى تكليفه بتشجير مساحات من الأراضي الصحراوية شمال ليبيا.



و بعد فقدانه العقد رفع الأمير لوران قضية أمام محكمة بلجيكية أصدرت، حكمها النهائي في عام 2014، وحدد الأضرار الواجبة على الدولة الليبية بسبب خرق العقد في عهد حكم القذافي عام 2010.



ورفضت الحكومة البلجيكية حتى الآن الانضمام إلى طلب للتوسط مع ليبيا أو الركون إلى الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا لتسديد المبلغ المستحق، أي 50 مليون يورو بما في ذلك الفائدة.



ويقول محامو الأمير لوران انه جرى تجميد بالفعل أكثر من 12.8 مليار يورو من الأصول الليبية من قبل الأمم المتحدة في مارس 2011 في بنك يوروكلير في بروكسل ، وفقا لقرار مجلس الأمن. وهذه المليارات تعود إلى هيئة الاستثمار الليبي وهو الصندوق السيادي.

وفي رسالته، يقول الأمير لوران بصراحة: «لم يعد يرغب في ملازمة الصمت ويريد حلا قانونيا لكن الحكومة لا يبدو انها مستعدة للعمل، على الرغم من المحاولات الكثيرة للمحامين في السنوات الأخيرة».

وفي هذه الرسالة ، يشير لوران إلى «عضو في الحكومة» وعلى وجه الخصوص ديدييه رايندرس وزير الخارجية الحالي.

ويدعي لوران أن وزير الخارجية ناقض نفسه، موضحًا أنه «نفى أي تدخل لصالح شركات بلجيكية أخرى عملت مع ليبيا قبل التراجع، في البرلمان، يوم 22 نوفمبر 2018 ، خلال تحقيق قام به النواب».



وتساءل الأمير لوران لماذا كان الوزير رايندرس «منفتحا على بعض الشركات التي تسعى سداد الفواتير غير المسددة ليبيا (إف إن هيرستال للسلاح وغيرها) و رفض مساعدة منظمته وهي جمعية بيئية كان هدفها إعادة تشجير الساحل الليبي»، معتبراً أن ما يحدث «تمييز ضده».

وشدد الأمير البلجيكي إلى أن «طريقة عدم التحرك هذه تبدو متزامنة مع خطوات الوسطاء الوهميين الواعدين بالحصول على دفع التعويض بسبب الارتباط عن طريق لجان مهمة».

وأضاف: «غني عن القول أنني لا أتمنى أن يكون السبب تغذية الفساد في ليبيا و تقديم رشاوى محتملة في بلجيكا».

وأشار الأمير البلجيكي إلى أن «استمرار عدم الشفافية في هذه المسألة يتسبب في القلق و الشك خطير و في رسالته، يشير الأمير أيضاً إلى «تدخل غير مسبوق وغير قانوني من قبل مسئول تنفيذي بلجيكي وأوروبي في إجراء قضائي».

ويعتبر المراقبون أن محتوى هذه الرسالة ، التي وجهها الأمير شخصيا لرئيس الحكومة ميشيل، يمثل «قنبلة» لا يمكن أن تترك العالم السياسي دون رد فعل.

وقالت مجلة «لوفيف» البلجيكية التي تابعت ملف الأموال الليبية المجمدة منذ سنوات أن الحكومة «تحمي المدين الليبي بوضوح، في حين تم إصدار حكم نهائي في بروكسل منذ أكثر من أربع سنوات».

ورغم أن الأمم المتحدة جمدت في عام 2011 فوائد وأرباح الأسهم التي تحققها الصناديق المعنية، لكن وزارة الخزانة سمحت بالإفراج عن الفوائد بين عامي 2012 و 2017.

ولعدة أسابيع ، تحاول لجنة المالية في مجلس النواب البلجيكي معرفة كيف جرى اتخاذ هذا القرار وبموافقة أي وزير، وفي سبتمبر الماضي، تعرضت الحكومة للانتقاد المبرح من قبل خبراء الأمم المتحدة الذين جاءوا إلى بروكسل للتحقيق.

وجاء إرسال خطاب الأمير في وقت يبدو أنه جرى اختياره بدقة وفق المراقبين ، وفيما تتوصل جلسات البرلمان حول القضية الليبية وفيما تشهد البلاد أزمة سياسية مفتوحة ويتم إدارتها بحكومة لتسيير الأعمال.