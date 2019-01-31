في العدد 167: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي».. وفوضى السفارت الليبية

العدد 167 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس، 31 يناير 2019. (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس العدد 167 من جريدة «الوسط»، مسلطًا الضوء على أبعاد وتداعيات تصريحات مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة المثيرة للجدل خلال الأيام الماضية بعد حملة انتقاد وصلت حد اعتباره «جزءًا من الأزمة»، وطالبت بتنحيته من مهمته في ليبيا.

كما ركزت جريدة «الوسط» على العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في جنوب البلاد، وسط أنباء عن السيطرة على مواقع استراتيجية في مدينة سبها بشكل طوعي، وتصفية قيادي في تنظيم القاعدة شمال المدينة، ومع إعلان مجلس النواب تأييده العملية كان الانتقاد الضمني للعملية من مؤسسة النفط (على لسان رئيسها مصطفى صنع الله)، الذي اعتبر أن مسعى إعادة تشغيل حقل الشرارة تعقّد أكثر بإطلاقها.

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بالإضافة إلى تقرير حول وجود أكثر من 100 سفارة ليبية في مختلف قارات العالم دون مبرر واضح، والتي تحولت إلى وسيلة للابتزاز المناطقي واستنزاف مالي وفوضى ضحيتها سمعة البلاد.

كما تناولت جريدة «الوسط» دخول الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي دائرة المحاكمة الفعلية التي ربما تؤدي إلى السجن، بعد رفض محكمة الاستئناف العليا بفرنسا طعنه بشكل نهائي على قرار إحالته للمحاكمة على خلفية تهم التمويل الليبي غير المشروع لحملته الانتخابية.

وتحاور جريدة «الوسط» في هذا العدد رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا للمصالحة، محمد الحسناوي، الذي اتهم قوى محلية وإقليمية ودولية بأنها ضد مشروع المصالحة، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم دعمًا حقيقيًا للمصالحة، معتبرًا وجود النواب ومجلس الدولة «مشكلة».

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في المحليات تفتح جريدة «الوسط» ملف الصحة حيث تتزايد وتيرة انتشار مرض «اللشمانيا» الذي تنقله ذبابة الرمل في مختلف أنحاء البلاد، فيما تخطو الجهات المعنية خطوات بطيئة مع المرض وغياب برنامج وطني لمكافحة المرض، وذلك انتظارًا لشحنة أدوية قادمة من إيطاليا عقب اكتشاف عدم صلاحية شحنة تجريبية قادمة من الهند.

في صفحات الاقتصاد تنقل «الوسط» عن اقتصاديين قولهم إن الأسرة الليبية بحاجة إلى ما يعادل 505 دولارات لتبقى على حد الكفاف الغذائي، وهو ما يعني أنها تحتاج إلى 2000 دينار شهريًا لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تصاعد منذ العام 2011، وحتى الآن، حيث أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ليبيا إلى 9.8% في العام 2018، مقابل 28.5% في العام 2017، في معدل لم تشهده البلاد منذ العام 2015.

أما عالميًا فتناولت «الوسط» ارتفاع أسعار الذهب الأربعاء لأعلى مستوياتها منذ مايو 2018، بدعم من الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

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في صفحة الثقافة تابعت جريدة «الوسط» الندوة التي أقيمت للأديب الليبي إبراهيم الكوني على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ«50»، كما أفردت مساحة لمشاركة مجموعة من دور النشر الليبية بجناح رسمي وآخر للبيع تحت اسم دولة ليبيا، حيث استعرضت عددًا من العناوين والمؤلفات المشاركة في نسخة هذا العام لكتاب وأدباء ليبيين.

وفي صفحة الفن حاورت «الوسط» الفنان الكبير سعد الجازوي، الذي يعتبر من أهم الفنانين الليبيين، قدم عديد الأعمال للمسرح والتلفزيون الليبي، كما شارك في عدد من الأعمال العربية، حيث تحدث عن دور الفنان الليبي في إنهاء مظاهر الانقسام وكذلك لمعرفة آخر أعماله الفنية.

أما صفحات الرياضة فقد ركزت على قرعة بطولة «شان 2020» التي تشترط مواجهة ليبية - تونسية للتأهل لنهائيات إثيوبيا، حيث فرضت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقرر إقامتها بإثيوبيا في 2020 ، مواجهة حاسمة من العيار الثقيل على المنتخب الليبي.

كما فتحت «الوسط» ملف الإطاحة بالمدربين من الأندية، من خلال هذا التقرير الذي يرصد التأثير السلبي «ماديًا - فنيًا - احترافيًا» حيث سجلت عملية الإطاحة بالأجهزة الفنية 10 حالات، فيما يتبقى على انتهاء الدوري 18 جولة.