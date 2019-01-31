بالصور.. قوات الجيش تتمركز جنوب سبها وتسيطر على عدة مناطق

قوات الجيش تدخل منطقة غدوة جنوب سبها

دخلت القوات التابعة لعمليات تطهير الجنوب الليبي إلى منطقة غدوة بجنوب سبها للبدء في التمركز بها وتطهيرها والانتقال إلى ما بعدها، وفق العملية التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وذكرت صفحة «شعبة الإعلام الحربي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ قوات الجيش دخلت جنوب سبها من أجل «تأمين أهلنا في تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات لهم، إضافة إلى دحر العصابات الإجرامية وكل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة مواطنيها أو سيادة أراضينا».

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في السياق نفسه أعلنت «كتيبة 128 مشاة» عبر صفحتها على «فيسبوك» أنّ قواتها سيطرت بالكامل على «بوابة 17، ومنطقة غدواء، ومنطقة الجنسية، التي كانت تسيطر عليها العصابات الخارجة عن القانون وتم تحريرها».

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أعلن عملية عسكرية شاملة في مناطق الجنوب الغربي، حيث قالت القيادة العامة في بيان إن العملية العسكرية تهدف لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم «داعش» أو من تنظيم «القاعدة» الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية.

قوات الجيش تدخل منطقة غدوة جنوب سبها

قوات الجيش تدخل منطقة غدوة جنوب سبها

قوات الجيش تدخل منطقة غدوة جنوب سبها