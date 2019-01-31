إيطاليا تعزو انسحابها من أفغانستان للتركيز على أفريقيا والبحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 09:38 مساء
جنود إيطاليون (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، اليوم الخميس إن قرار انسحاب قوات بلادها من أفغانستان اتخذ بعد الخيار الأميركي المعلن، كما يأتي في إطار «أولويات الاستراتيجية الوطنية».

وأرجعت ترينتا في مقابلة مغ صحيفة «كورييري ديلا سيرا» انسحاب القوات الإيطالية إلى تركيز الاهتمام الرئيس لبلادها في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت إليزابيتا ترينتا في السابق بدء نشر قوات إيطالية في النيجر الواقعة بمنطقة الساحل، والمجاورة لليبيا، وذلك في إطار خطوة للمساهمة في احتواء تدفقات الهجرة نحو الشمال.

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وأضافت الوزيرة الإيطالية، في أعقاب الجدل الذي رافق إعلان وزير الخارجية موافيرو ميلانيزي عدم علمه بقرار الانسحاب: «تصرفت وفقًا لصلاحياتي وأخبرت من يتعين عليّ إعلامه، كرئيس الوزراء جوزيبي كونتي ورئيس هيئة الأركان».

وتابعت: «لقد ظللنا في أفغانستان لمدة 17 عامًا مع 54 قتيلاً وأنفقنا ما يقارب الـ7 مليارات يورو، وكانت مساهمتنا ملحوظة، لكن الآن هناك تطور، ونحن نتجه نحو التوصل إلى اتفاق وآمل أن يتحقق ذلك»، في إشارة إلى المفاوضات الحالية بين الإدارة الأميركية وحركة طالبان.

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وأعلنت إيطاليا أن هدف قواتها في النيجر هو «وقف الاتجار بالبشر ووضع حد لتهريب المهاجرين الذين يعبرون البلاد ثم التوجه إلى ليبيا ثمّ إلى شواطئها»، كجزء من الجهود الأوروبية الأميركية المشتركة لإحلال الاستقرار في المنطقة وتعزيز قدرة النيجر ودول الساحل في الحفاظ على الأمن ومحاربة التهريب.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، منتصف الشهر الجاري، أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في تدريب وتأهيل القوات التشادية، في إطار دعم الدولة الأفريقية لمواجهة الإرهاب في غرب القارة السمراء، والحركات المتمردة المتمركزة قرب حدود ليبيا، مع انتشار تنظيمي «بوكو حرام» و«القاعدة» في المنطقة.

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