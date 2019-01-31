رويترز: الأمم المتحدة قد تؤجّل الملتقى الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 09:19 مساء
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة

نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أنّ «الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام (الملتقى الوطني) لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة».

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع الأولى من العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

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وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، مما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

لكنّ الغموض لازم الشهر الأول من العام الجاري، بالنظر إلى عدم التوافق على آلية عقد الملتقى والشخصيات المقرر أن تحضره ومكان انعقاده، قبل أنّ تنقل «رويترز» عن مصادر أنّ يؤدي تأجيل الملتقى الذي ترعاه الأمم المتحدة إلى تأخير الانتخابات، دون أن توضح الموعد المحتمل لانعقاد الملتقى.

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ومن المفترض أن يشارك في المؤتمر ليبيون من مختلف أطياف المجتمع لتحديد تفاصيل الانتخابات مثل الاختيار بين النظامين الرئاسي والبرلماني.

ووفق استنتاجات مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا، كان يرغب مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في عقد الملتقى في الأسابيع الأولى من 2019، مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو.

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