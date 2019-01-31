لجنة تنظيم برنامج العمرة تقرّ ضوابط وشروط رحلات العام الجاري

لجنة تنظيم برنامج العمرة تعقد اجتماعها الثالث بمقر الهيئة العامة للسياحة

عقدت لجنة تنظيم برنامج العمرة اجتماعها الثالث بمقر الهيئة العامة للسياحة، حيث ناقشت الشروط الواجب توافرها في الشركات السياحية المنفذة وضوابط تنظيم الرحلات السياحية لأداء العمرة.

وتشكلت لجنة تنظيم برنامج العمرة بقرار رئيس الهيئة العامة للسياحة رقم 348 لسنة 2018، لتتولى الإشراف على تفاصيل برنامج العمرة خلال العام الجاري.

وأشار بيان نشرته الهيئة العامة للسياحة على «فيسبوك» إلى أنّ الاجتماع وافق على ضوابط تنظيم الرحلات السياحية لأداء العمرة، والشروط الواجب توافرها في الشركات السياحية للمشاركة في البرنامج.

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وأوصت اللجنة بتوجيه خطاب إلى وزارة الخارجية لتتولى التواصل مع السلطات السعودية لأجل منح المعتمرين الليبيين التأشيرة الإلكترونية، وكذلك فتح باب التواصل بين الهيئة ومنظمة السياحة العربية للمساعدة في منح التأشيرة الإلكترونية والتأكيد على إيجاد صيغة لعقد موحد يبرم بين المعتمر والشركة المنظمة برنامج العمرة يبين حقوق وواجبات الطرفين.

وكانت الهيئة العامة للسياحة شكلت أخيرًا لجنة للتفتيش على الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة، ومنحها صفة مأمور الضبط القضائي، بهدف الكشف عن التجاوزات ومستوى الخدمات التي تقدمها لزبائنها.