«الجمارك» تبحث تركيب منظومة «الاسيكودا» في ميناء طرابلس البحري

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 31 يناير 2019, 07:22 مساء
ميناء طرابلس البحري

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، اليوم الخميس، تعاقدها مع الأمم المتحدة لتركيب منظومة «الاسيكودا»، في ميناء طرابلس البحري ومن ثم تعميمها على جميع أنحاء البلاد.

و«الاسيكودا» (ASYCUDA) هو نظام عالمي لحوسبة العمليات الخاصة بالإدارات الجمركية، وأصبح الوسيلة الرائدة للجمارك الحديثة على مستوى العالم، ويعتبر حاليًا المكون الرئيسي والجوهري لأنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة في أكثر من 90 دولة حول العالم.

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وأشار المكتب الإعلامي لمصلحة الجمارك إلى أنه جرى عقد اجتماع بمقر الإدارة العامة للتخطيط والتدريب، في إطار سعي مصلحة الجمارك لمواكبة التطور الحاصل في جميع القطاعات في الدولة الليبية، وإدخال تقنية المعلومات في المجال الجمركي. 

وأضاف أنه جرى التعاقد مع الأمم المتحدة للحصول على منظومة «الاسيكودا»، وتسعى مصلحة الجمارك لاستئناف العمل من جديد من خلال الاجتماعات المستمرة من الفريقين التقني والجمركي لوضع التصور المطلوب لاستئناف الاتصالات مع الأمم المتحدة.

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وأوضح البيان أن الاجتماع تطرق إلى دراسة كل المتطلبات ووضع الخطط الكفيلة باستئناف المشروع وتركيب المنظومة الحديثة في ميناء طرابلس البحري ومن ثم تعميمها على جميع أنحاء البلاد.

وتهدف منظومة «الاسيكودا» لدعم الدول من أجل تحقيق هدف عالمي وهو تسهيل التجارة بواسطة تقوية القدرة التشغيلية للإدارات الجمركية لتنفيذ مهامهم الرقابية والمالية، من خلال تطبيق أنظمة حديثة.

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