بالصور.. مكونات اجتماعية تطلق الهيئة التأسيسية لإقليم برقة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 31 يناير 2019, 07:08 مساء
عدد من مشايخ وحكماء ومثقفين من برقة يعلنون تدشين الهيئة التأسيسية لإقليم برقة

أطلق عدد من مشايخ وحكماء ومثقفين من برقة، اليوم الخميس، الهيئة التأسيسية لإقليم برقة؛ لتكون بمثابة جسم يمثل الإقليم اجتماعيًا في كافة المحافل والمناسبات.

ونص بيان التأسيس الذي جاء خلال مؤتمر من مدينة طبرق على «قيام الهيئة التأسيسية لبرقة، ويكون مهامها العمل على تشكيل الجمعية العمومية الموسعة لسكان برقة، والتي تتمثل فيها كل المدن والمكونات الاجتماعية بالتساوي مع التوزيع المناطقي والجغرافي العادل، ويتم تشكيل لجان تواصل مع رئاسة وإدارة الهيئة التأسيسية لموافاة الهيئة بقوائم أعضاء الجمعية العمومية من كل مكون اجتماعي».

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وأشار البيان إلى أنّ الهيئة التأسيسية «ستضع آلية وأسس وأهداف تشكيل الجمعية العمومية لسكان برقة، وإبداء الرأي ومعالجة كافة الأمور المصيرية والاستحقاقات الوطنية العاجلة حاليًا حتى استكمال بناء الجمعية العمومية وهي المفوضة مرحليًا بالتحدث وتمثيل سكان برقة في المحافل الوطنية والدولية».

وأكد أن «الحوار لابد أن يكون (ليبيًا – ليبيًا) دون أي تدخل خارجي، وفرض الرأي على الليبيين، مختتمًا بتحديد 12 فبراير المقبل موعدًا لاجتماع الهيئة التأسيسية لبرقة بمدينة بنغازي.

عدد من مشايخ وحكماء ومثقفين من برقة يعلنون تدشين الهيئة التأسيسية لإقليم برقة
عدد من مشايخ وحكماء ومثقفين من برقة يعلنون تدشين الهيئة التأسيسية لإقليم برقة
عدد من مشايخ وحكماء ومثقفين من برقة يعلنون تدشين الهيئة التأسيسية لإقليم برقة
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