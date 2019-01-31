موغيريني: توافق أوروبي بشأن استمرار مهام «صوفيا» بالمتوسط

الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. (الإنترنت)

أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وجود توافق أوروبي بشأن الحفاظ على عملية «صوفيا» في البحر الأبيض المتوسط على خلفية النجاح الذي حققته في مجالات متعددة.

وكانت موغيريني تتحدث اليوم خلال مؤتمر صحفي عقدته في بوخارست بعد الاجتماع غير الرسمي لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع وزير الدفاع الروماني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها شجعت الوزراء على مزيد من التشاور من أجل إيجاد حلول وتوافقات بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بعمل هذه البعثة.

إيطاليا تتمسك بموقفها إزاء عملية «صوفيا» البحرية

ولفتت موغيريني إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، لم تسمّها قد غيرت موقفها تجاه «صوفيا»، مشددة على أن «الجميع يعي أن العملية ساهمت في خفض عدد القادمين من المهاجرين غير السريين إلى أوروبا بنسبة 80%، وكذلك تدمير قوارب مهربي البشر».

واستطردت: «قامت العملية بتدريب 325 عنصرًا من عناصر خفر السواحل الليبي مع التركيز على احترام حقوق الإنسان، أما موضوع الإنقاذ، فلا يدخل في المهام الأساسية لصوفيا، بل إنه عمل هامشي تقوم به كل السفن التي تتواجد في المتوسط».

واعتبرت أن الوضع حاليًا أفضل بكثير مما كان عليه العام 2015 لدى إطلاق العملية، قبل أن تضيف أن «على الدول أن تسعى للتفاهم على كيفية التعامل مع من يتم إنقاذهم، على الرغم من أن الأمر لا يدخل ضمن الصلاحيات الأساسية للعملية»، نافية أن يكون لدى الاتحاد أي نية بتوكيل مهمات إضافية لطواقم العملية.

ويحتدم الخلاف بين الدول الأعضاء حول مصير عملية «صوفيا»، بسبب اعتراض إيطاليا على نظامها التشغيلي الحالي، ورفض روما الاستمرار في إنزال المهاجرين غير الشرعيين في موانئها دون غيرها من الدول.

يأتي الموقف الأوروبي هذا في أعقاب تعليق ألمانيا مشاركتها في العملية بمياه «المتوسط» للتصدي لعمليات الاتجار بالبشر، حين أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن ألمانيا سحبت سفنها قبالة السواحل الليبية، إلى حين توضيح مهام البعثة العسكرية البحرية، التي تم تمديدها في وقت سابق إلى نهاية شهر مارس المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق عملية صوفيا 22 يونيو العام 2015، ويقع مقر قيادتها في العاصمة الإيطالية روما، ولا يزال يعتبر أنها حققت نجاحات جيدة رغم الخلافات التي تهدد مصيرها.

عجزت عن احتواء تدفقات الهجرة.. مصدر: الاتحاد الأوروبي يستعد لوضع حد لمهمة صوفيا

ودأبت الحكومة الإيطالية على المطالبة بتعديل النظام التشغيلي للعملية بحيث يُسمح لطواقم صوفيا بإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في موانئ دول أخرى غير إيطاليا، وتهدد روما بتعليق العملية تمامًا في حال لم تتم الاستجابة لطلبها.

وتضطلع عملية «صوفيا» بتفكيك شبكات المهربين وإنقاذ المهاجرين في البحر، بالإضافة إلى مهمات أًسندت لها لاحقًا مثل تدريب عناصر خفر السواحل الليبي ومراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لليبيا.